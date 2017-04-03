Стало известно, кто будет читать текст "Тотального диктанта" в этом году

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 200 звезд театра, кино и телевидения, среди которых шоумен Максим Галкин, актер Дмитрий Харатьян и телеведущий Владимир Познер, зачитают текст "Тотального диктанта"; акция пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран, сообщила в понедельник пресс-служба проекта.
"Ежегодно мы приглашаем известных людей выступить в роли диктующих — "диктаторов", как мы их в шутку называем. Мы рады, что многие с удовольствием принимают приглашение и сотрудничают с "Тотальным диктантом" уже не первый год", — говорит руководитель проекта Ольга Ребковец.
В Санкт-Петербурге диктант для всех желающих зачитают актер Борис Смолкин, переводчик Дмитрий Пучков (Goblin), актриса театра и кино Светлана Крючкова, актер шоу "Импровизация" Арсений Попов. Центральная площадка Тотального диктанта традиционно будет располагаться в Новосибирском государственном университете. Именно там можно будет услышать текст в исполнении автора "Тотального диктанта–2017" Леонида Юзефовича и познакомиться с ним лично.
Написать "Тотальный диктант" можно будет и за рубежом — в Таллине его текст будет зачитывать известный российский актер Дмитрий Харатьян, в Страсбурге — актер и телеведущий Леонид Ярмольник, в Стамбуле — артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. В украинской Горловке читать диктант будет российская певица Юлия Чичерина. В Нью-Йорке на одной из площадок текст продиктует телеведущая и журналист Жанна Агалакова.
"Полный список площадок, диктующих и условия регистрации следует уточнять на сайте проекта. Акция пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран", — уточняют организаторы.