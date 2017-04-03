Стало известно, кто будет читать текст "Тотального диктанта" в этом году

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 200 звезд театра, кино и телевидения, среди которых шоумен Максим Галкин, актер Дмитрий Харатьян и телеведущий Владимир Познер, зачитают текст "Тотального диктанта"; акция пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран, сообщила в понедельник пресс-служба проекта.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 тысяч человек

"Ежегодно мы приглашаем известных людей выступить в роли диктующих — "диктаторов", как мы их в шутку называем. Мы рады, что многие с удовольствием принимают приглашение и сотрудничают с "Тотальным диктантом" уже не первый год", — говорит руководитель проекта Ольга Ребковец.

Участники акции этого года смогут выбрать, к кому идти писать диктант — к преподавателю-филологу или к знаменитости. Самый большой выбор будет у москвичей: на многочисленных площадках проекта "Тотальный диктант" зачитают шоумен и ведущий Максим Галкин, спортивный комментатор Георгий Черданцев, режиссер Марк Розовский, лингвист Максим Кронгауз, участники группы "Ундервуд", исполнитель Noize MC, телеведущий Владимир Познер, шоумен Александр Олешко, участница Comedy Woman Наталья Медведева, саксофонист Игорь Бутман и другие.

В Санкт-Петербурге диктант для всех желающих зачитают актер Борис Смолкин, переводчик Дмитрий Пучков (Goblin), актриса театра и кино Светлана Крючкова, актер шоу "Импровизация" Арсений Попов. Центральная площадка Тотального диктанта традиционно будет располагаться в Новосибирском государственном университете. Именно там можно будет услышать текст в исполнении автора "Тотального диктанта–2017" Леонида Юзефовича и познакомиться с ним лично.

В Тюмени диктант прочитает редактор журнала "Русский репортер", литературный критик Константин Мильчин, в Уфе — актриса Елена Бирюкова. В Курском государственном университете участники встретятся с Марией и Анастасией Толмачевыми, участницами "Евровидения–2014".

Написать "Тотальный диктант" можно будет и за рубежом — в Таллине его текст будет зачитывать известный российский актер Дмитрий Харатьян, в Страсбурге — актер и телеведущий Леонид Ярмольник, в Стамбуле — артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. В украинской Горловке читать диктант будет российская певица Юлия Чичерина. В Нью-Йорке на одной из площадок текст продиктует телеведущая и журналист Жанна Агалакова.

"Полный список площадок, диктующих и условия регистрации следует уточнять на сайте проекта. Акция пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран", — уточняют организаторы.