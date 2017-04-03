В МВД опровергли создание подразделения по борьбе с "группами смерти"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В МВД опровергли создание в Московском уголовном розыске подразделения, которое специализируется на борьбе с "группами смерти" в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в структуре МУРа создан профильный отдел, который будет бороться с организаторами подобных групп в соцсетях.

"Отдельного подразделения для работы по указанному направлению в штате УУР (управления уголовного розыска) ГУ МВД России по Москве не создавалось", — сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, в структуре МУРа имеется подразделение, специализирующееся на раскрытии преступлений против личности, которое включает в себя отдел по раскрытию преступлений в отношении несовершеннолетних.

"В состав данного подразделения входит и отдел, на который возложены функции по раскрытию преступлений в отношении несовершеннолетних. В том числе и по выявлению и пресечению противоправных действий в социальных сетях в отношении подростков", — отметила Волк.