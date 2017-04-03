В МВД опровергли создание подразделения по борьбе с "группами смерти"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В МВД опровергли создание в Московском уголовном розыске подразделения, которое специализируется на борьбе с "группами смерти" в социальных сетях.
11.6%Шесть лет тюрьмы – оптимальный срок за такое преступление
71.8%Предложенных мер недостаточно, наказание должно быть более строгим
16.6%Бороться с этим явлением могут только родители, уделяя больше внимания детям
"Отдельного подразделения для работы по указанному направлению в штате УУР (управления уголовного розыска) ГУ МВД России по Москве не создавалось", — сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, в структуре МУРа имеется подразделение, специализирующееся на раскрытии преступлений против личности, которое включает в себя отдел по раскрытию преступлений в отношении несовершеннолетних.