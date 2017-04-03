Нарышкин рассказал о подготовке мероприятий к 100-летию революции в России

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Подготовка мероприятий, посвященных 100-летию революционных событий 1917 года в России, будет вестись на глубокой экспертной основе, заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Сегодня государственная власть не только не диктует историкам, какие, в кавычках "правильные", политические акценты необходимо давать тем или иным событиям нашей истории, а наоборот, обращается к специалистам за тем, чтобы получить точные, профессиональные, основанные и на документах, глубоких знаниях ответы на эти сложные вопросы отечественной истории", — сказал Нарышкин в понедельник на заседании совета фонда "История Отечества".

Одной из составляющих такого научного подхода стали конкурсы, проходящие под эгидой фонда "История Отечества". Первый конкурс, посвященный 100-летию революционных событий 1917 года в России, был объявлен в январе этого года.

Нарышкин отметил большое число заявок, поступивших на конкурс — это 150 проектов. По его словам, уже проведена предварительная экспертиза проектов, экспертные советы возглавляют ведущие специалисты в своих областях.

В свою очередь, руководитель одного из таких экспертных советов, директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев отметил очень высокий уровень предложенных проектов. "Надо сказать, что я, честно говоря, не ожидал такого качества заявок", — признался ученый.