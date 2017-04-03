Нарышкин рассказал о подготовке мероприятий к 100-летию революции в России

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Подготовка мероприятий, посвященных 100-летию революционных событий 1917 года в России, будет вестись на глубокой экспертной основе, заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Одной из составляющих такого научного подхода стали конкурсы, проходящие под эгидой фонда "История Отечества". Первый конкурс, посвященный 100-летию революционных событий 1917 года в России, был объявлен в январе этого года.
В свою очередь, руководитель одного из таких экспертных советов, директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев отметил очень высокий уровень предложенных проектов. "Надо сказать, что я, честно говоря, не ожидал такого качества заявок", — признался ученый.