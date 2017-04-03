Имя погибшего в Сирии военнослужащего из Воронежа увековечат ко Дню Победы

ВОРОНЕЖ, 3 апр — РИА Новости. Имя погибшего в Сирии военнослужащего Антона Ерыгина нанесут на пилоны у памятника погибшим воронежским воинам-интернационалистам в Воронеже ко Дню Победы, сообщил в понедельник РИА Новости представитель мэрии города.

Вопрос об увековечении памяти Ерыгина рассматривался в сентябре прошлого года на заседании комиссии по культурному наследию. Комиссия приняла решение об установке мемориальной доски в фойе лицея № 8, где Антон учился девять лет. Открытие мемориальной доски состоялось 9 декабря. Также предполагалось, что имя Антона Ерыгина будет нанесено на пилоны у памятника погибшим воронежским воинам-интернационалистам.

"Сейчас проводятся торги, выбирается подрядчик. Работы планируется завершить до 9 мая", — сказал собеседник агентства.

Воронежец Антон Ерыгин скончался в начале мая прошлого года от тяжелых ранений, полученных в результате обстрела боевиками во время сопровождения автомобилей российского Центра примирения враждующих сторон в сирийской провинции Хомс. Военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики в течение двух суток боролись за его жизнь, но спасти Ерыгина не удалось. Его похоронили с воинскими почестями 12 мая на кладбище села Чертовицы под Воронежем.

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