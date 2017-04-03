Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в ближайшие дни

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Новая неделя в Москве начнется дождями, затем погода улучшится, но к пятнице осадки вновь придут в столицу, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня столичный регион будет находиться во власти циклонического вихря, приближающегося с запада, который сформирует облачную дождливую погоду. По предварительным расчетам в столичном регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков, но температурный фон при этом окажется на несколько градусов выше климатической нормы. В столице облачно, временами дождь, температура в городе +5… +7 градусов, по области +3… +8 градусов, восточный ветер 4-9 метров в секунду", — отметил специалист центра.

По данным "Фобоса", во вторник антициклон минимизирует вероятность осадков, ветер перейдет на южную четверть и поутихнет. Предстоящей ночью местами еще возможны кратковременные осадки в столице, ближе к утру не исключена гололедица, так как температура в мегаполисе ожидается близкой к нулевой отметке, по области от —2 до +3 градусов. Днем уже без осадков, в городе +6… +8 градусов, по области от 4 до 9 градусов тепла.

"В среду инициатива останется за антициклоном, что позволит воздуху прогреться до +8… +10 градусов. В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, который уплотнит облачный покров и принесет небольшие дожди, но будет тепло, в городе +9… +11 градусов. В пятницу придет холодная фронтальная система с дождями и понижением температурного режима до +5… +7 градусов", — добавили в погодном центре.