Крымчане с 2018 года не смогут выбирать между ЕГЭ и традиционным экзаменом

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Выпускники крымских школ с 2018 года будут сдавать ЕГЭ в штатном режиме, продлевать право выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом Минобрнауки не планирует, сообщила РИА Новости министр образования и науки Ольга Васильева.

"Для крымчан у нас продлен выбор еще на 2018 год. Эти возможности закреплены федеральным законом в июле 2016 года, и до 2018 года включительно они могут выбирать сдавать ЕГЭ в традиционной форме, либо сохраняется та аттестация, которая была привычной. После 2018 года это будет штатный режим, и, в общем-то, по нашей информации, все школы к этому готовы", — сказала Васильева.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. В соответствии с законом об интеграции системы образования Крыма в общероссийскую, ЕГЭ должен был быть введен в Крыму и Севастополе с 2016 года. В 2014 и 2015 годах выпускники крымских школ сдавали ЕГЭ по желанию. Такая система сохранилась в 2016 году.

Согласно принятому закону, выпускники школ Крыма в 2017 или 2018 годах будут вправе в год получения аттестата поступать в вуз на основании ЕГЭ или по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.

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