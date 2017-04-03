Минобрнауки работает над нормативом ставки психолога для дошкольников с ОВЗ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минобрнауки РФ работает над нормативом ставки педагога-психолога для дошкольников с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), сообщила в интервью РИА Новости глава ведомства Ольга Васильева.
По ее словам, на одного педагога-психолога в РФ сейчас, в среднем, приходится 800 учеников, и эта цифра, по мнению министра образования, "очень о себе говорящая". Она отметила, что в детских садах, ситуация чуть лучше — на одного психолога приходится 400 детей.
Министр сообщила, что в данном вопросе очень многое зависит от директора школы. Она уточнила, что в общеобразовательных организациях сейчас работает свыше 16 тысяч педагогов — "практически один педагог на 2,5 школы".
При этом, по словам Васильевой, что касается подготовки психологов, то контрольные цифры приема были "здорово увеличены в этом году".
"У нас в этом 2017/2018 учебном году 5647 мест, а было 4175. Это приличное увеличение", — заключила глава ведомства.