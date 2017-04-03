Васильева рассказала, когда родившие студентки смогут перевестись на бюджет

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Студентки, родившие детей, смогут переводиться на бюджет уже в следующем учебном году, сказала в интервью РИА Новости глава Минобрнауки Ольга Васильева.
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"Я думаю, что уже к следующему учебному году это уже все будет отлажено", — сказала Васильева.
Она пояснила, что после общественного обсуждения проекта Минобрнауки направит его в Минюст. Если норму примут, она начнет действовать уже через 10 дней после публикации документа.
Министр отметила, что это делается для того, чтобы молодые мамы могли закончить обучение после рождения ребенка.