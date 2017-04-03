Глава Минобрнауки рассказала о новых назначениях в ведомстве

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Заместители министра образования и науки Татьяна Синюгина и Валентина Переверзева будут курировать в ведомстве вопросы общего образования и финансов, сообщила в интервью РИА Новости глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжения о назначении Татьяны Синюгиной заместителем министра образования и науки России и Валентины Переверзевой первым заместителем министра.

"Татьяна Юрьевна Синюгина, которая пришла, это зам, который будет заниматься общим образованием, это главное ее направление… а (Валентина Викторовна) Переверзева — соответственно финансы и бухгалтерия", — сказала Васильева.

Она также пояснила, что статс-секретарь Павел Зенькович теперь будет курировать международное сотрудничество, поэтому Вениамин Каганов, ранее занимавшийся этой теме в ведомстве, будет курировать молодежную политику, воспитание и департамент по защите детей.

При этом она отметила, что контрольно-ревизионный департамент останется в прямом подчинении непосредственно министру. "Под моим прямым управлением пока остается контрольно-ревизионный департамент. Он напрямую подчинен мне с самого начала", — сказала она.

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