В мэрии Москвы назвали сроки завершения реконструкции Филевской линии метро

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Первый этап реконструкции Филёвской линии столичного метро, в ходе которого будут отремонтированы платформы и вестибюли четырех станций, завершится к концу апреля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Первый этап реконструкции Филёвской линии метро завершится в конце апреля. В результате будут отремонтированы платформы и вестибюли станций "Студенческая", "Фили", "Пионерская" и "Кутузовская" при следовании из центра", — говорится в сообщении.

Открытые платформы оборудуют удлинёнными козырьками от дождя и инфракрасными обогревателями, которые защитят пассажиров в холодную погоду. Также будет увеличена площадь вестибюлей.

"После проведения работ ремонт на станциях не потребуется ещё в течение 30 лет", — отметил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он также добавил, что во время реконструкции движение поездов не прекращается. Работы проводятся в несколько этапов без полного закрытия линии, что позволяет пассажирам продолжить пользоваться метрополитеном.