В Москву к четвергу придет потепление до 16 градусов

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. До 16 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, в течение недели будет теплая и дождливая погода, сообщает Гидрометцентр России.

"В четверг ночью ожидается плюс 1 — 6, днем 11 — 16, облачно, ночью небольшие осадки, днём небольшой дождь. В пятницу дождливая погода сохранится, температура днем составит 10 — 15 градусов", — говорится в сообщении.

При этом дожди ожидаются во все дни недели за исключением вторника. Дневные температуры ожидаются на уровне 6-8 градусов в понедельник, 8-10 во вторник и 11-13 в среду. Ночью в понедельник 4-6 градусов и 1-3 во вторник и среду, считают в погодном ведомстве.