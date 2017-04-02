В поселке под Красноярском восстановили нарушенное теплоснабжение

КРАСНОЯРСК, 2 апр — РИА Новости. Котельная в поселке Мотыгино Красноярского края, где из-за пожара около двух тысяч человек были отключены от тепла и электроэнергии, запущена в работу, сообщило в воскресенье региональное управление МЧC.

"В 18.20 (14.20 мск) электроснабжение и теплоснабжение котельной восстановлено в полном объёме. Котельная запущена в работу", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сигнал о пожаре поступил в воскресенье около 02.00 (22.00 мск) ночи. Под отключение попали школа-интернат, где не было детей, и Центральная районная больница. Пострадавших нет.