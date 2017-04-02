Говорить о памятнике Евтушенко у Политехнического музея рано, считают в МГД
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Говорить о месте установки памятника поэту Евгению Евтушенко, скончавшемуся в субботу на 85-м году жизни в США, пока преждевременно, возможность его размещения вблизи Политехнического музея только предположение, сообщил РИА Новости председатель комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе (МГД) Лев Лаврёнов.
"Нет, это только мои предположения. Говорить о том, чтобы установить памятник Евтушенко можно лишь когда улягутся страсти, поступит предложение и финансово это будет возможно", — сказал Лавренов агентству на вопрос о том, правда ли одним из мест появления памятника поэту может стать место вблизи Политехнического музея.
Поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года (по паспорту — 1933 года) на станции Зима Иркутской области. Классик советской и российской поэзии скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геологов, родители с детства прививали ему любовь к литературе.
Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.
Первая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, и в этом же году его приняли в Союз писателей.
В 1963 году Евтушенко прогневал Никиту Хрущева, отдав свою автобиографию для публикации во Франции
в 1991 году поэт заключает контракт с американским университетом в Оклахоме и уезжает с семьёй преподавать литературу.
Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
Евгений Евтушенко в гримерной киностудии "Мосфильм".
Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко.
Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке "Олимпийский".
Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках в Москве.
Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино, где представлены картины из личного собрания поэта и авторские фотографии, сделанные в разные годы.
Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.
Дмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко на торжественной церемонии в Кремле.
Евгений Евтушенко перед творческим вечером, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.