Говорить о памятнике Евтушенко у Политехнического музея рано, считают в МГД

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Говорить о месте установки памятника поэту Евгению Евтушенко, скончавшемуся в субботу на 85-м году жизни в США, пока преждевременно, возможность его размещения вблизи Политехнического музея только предположение, сообщил РИА Новости председатель комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе (МГД) Лев Лаврёнов.

"Нет, это только мои предположения. Говорить о том, чтобы установить памятник Евтушенко можно лишь когда улягутся страсти, поступит предложение и финансово это будет возможно", — сказал Лавренов агентству на вопрос о том, правда ли одним из мест появления памятника поэту может стать место вблизи Политехнического музея.

Поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года (по паспорту — 1933 года) на станции Зима Иркутской области. Классик советской и российской поэзии скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.