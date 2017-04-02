В Тамбовской области господдержку получили 78 тысяч семей с детьми

ТАМБОВ, 2 апр — РИА Новости. Государственную поддержку в 2016 году получили 78 тысяч тамбовских семей, в которых воспитываются 107 тысяч детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"В Тамбовской области в 2016 году из шести миллиардов рублей, направленных на финансирование социальныхе льгот, 1,3 миллиарда рублей израсходованы на поддержку семей с детьми. Наиболее значимыми являются меры поддержки семей, нацеленные на стимулирование рождаемости. Речь идет об областном материнском капитале в размере 100 тысяч рублей, предоставлении многодетным семьям земельных участков для строительства жилья, субсидировании процентной ставки по кредитному договору", — сказал собеседник агентства.

Также многодетные семьи получают ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка, размер которого в 2016 году составил семь тысяч рублей. В целом бюджетные затраты на поддержку многодетных семей выросли в прошлом году на 22% и составили 767 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе, об эффективности таких мер поддержки говорит ежегодный прирост числа многодетных семей. Если до их принятия количество многодетных семей увеличивалось в среднем на 200 в год, то после — на 500 — 600 семей. На сегодняшний день в области проживают 7,5 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 25 тысяч детей.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает стабилизацию рождаемости, рост продолжительности жизни, сокращение миграционной убыли главными стратегическими задачами, нацеленными на улучшение демографической ситуации в регионе, подчеркнул собеседник агентства.

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