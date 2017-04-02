Медведев поздравил геологов с праздником

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с Днем геолога работников и ветеранов отрасли, отметив их роль в создании мощного топливно-энергетического комплекса России.

День геолога был учрежден в 1966 году в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны и отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля.

"Благодаря труду многих поколений геологов в нашей стране создан мощный топливно-энергетический комплекс, появились новые отрасли промышленности, началось освоение северных территорий. Сегодня, когда, казалось бы, досконально изучен каждый уголок земли, на нашей планете остаётся ещё немало таинственного и неизведанного. Разгадать эти тайны, найти колоссальные природные запасы – это задача молодых и талантливых специалистов", — говорится в телеграмме премьера, опубликованной на сайте правительства.

Медведев отметил, что молодые специалисты должны привнести в отрасль новые решения и идеи, обогатить ее инновационными технологиями. Он подчеркнул, что от целеустремленности, профессионализма и амбиций молодежи зависит развитие и перспективы российской геологии.