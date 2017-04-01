В Москве на Воздвиженке открыли "выделенку" для общественного транспорта

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новая выделенная полоса для общественного транспорта открыта в субботу в Москве на Воздвиженке, сообщили в департаменте транспорта города.

Предполагается, 500-метровая "выделенка" позволит сократить время в пути для пассажиров до получаса, поскольку автобусы больше не будут терять время в пробках, объезжая заторы на соседней улице Знаменка.

"Новая выделенная полоса пролегает по пути следования магистрального маршрута м2, который курсирует из района Фили по Кутузовскому проспекту, Новому Арбату и Кремлевскому кольцу до Китай-города. Маршрутом ежедневно пользуются 17 тысяч москвичей. На маршруте работает 21 автобус, обеспечивая интервалы в часы пик 5 минут", — рассказали в пресс-службе.

Ожидается перераспределение пассажиропотока на загруженном пересадочном узле станций метро "Арбатская", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая". У первых двух станций в субботу также вводятся новые остановки.

В департаменте прогнозируют, что в рабочий день около 10 тысяч человек предпочтут воспользоваться на этом участке автобусами, а не метрополитеном.