В Москве на Воздвиженке открыли "выделенку" для общественного транспорта

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новая выделенная полоса для общественного транспорта открыта в субботу в Москве на Воздвиженке, сообщили в департаменте транспорта города.
"Новая выделенная полоса пролегает по пути следования магистрального маршрута м2, который курсирует из района Фили по Кутузовскому проспекту, Новому Арбату и Кремлевскому кольцу до Китай-города. Маршрутом ежедневно пользуются 17 тысяч москвичей. На маршруте работает 21 автобус, обеспечивая интервалы в часы пик 5 минут", — рассказали в пресс-службе.
Ожидается перераспределение пассажиропотока на загруженном пересадочном узле станций метро "Арбатская", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая". У первых двух станций в субботу также вводятся новые остановки.
В департаменте прогнозируют, что в рабочий день около 10 тысяч человек предпочтут воспользоваться на этом участке автобусами, а не метрополитеном.