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Общество

День дурака: политики поделились историями о первоапрельских розыгрышах

10:5201.04.2017
(обновлено: 10:56 01.04.2017)
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Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские политики, парламентарии, а также небезызвестные пранкеры поделились с РИА Новости историями о первоапрельских розыгрышах, в которых они принимали участие, и рассказали, как сами становились объектами шуток.

Мама и дочка играют
© Fotolia/ Lev Dolgatsjov
День смеха

Международный праздник первого апреля —  День смеха или День дурака, как его чаще называют за границей — имеет долгую историю и целую вереницу версий своего возникновения: до сих пор нет единого мнения, в какой стране праздник зародился. Его история уходит корнями еще в раннее Средневековье и даже раньше и чаще всего связывается с народными повериями и природными явлениями. Впервые выражение "праздник дураков" употребил английский писатель Джон Обри еще в 17 веке. В России праздник начал формироваться во времена Петра Первого, но широко известным стал лишь позднее.

"Подвоха не почувствовал"

Министр образования и науки Ольга Васильева в бытность молодым педагогом, как и многие преподаватели, испытала на себе ученическую готовность провести учителя. Преподавая одновременно и музыку, и историю, для удобства она часто меняла местами эти предметы в расписании, например, если музыка была первым уроком, а история — пятым. Этим не преминули воспользоваться ребята.

"И вот у нас был какой-то серьезный урок по искусству Древней Греции, я приготовилась, настроилась. Вхожу в класс — и звучит оркестровая миниатюра, они мне играют. И я была в ужасе. Думаю, до чего же я дошла? Еще молодой педагог, а я путаю дни, я путаю все. Я не готова, в какую сторону бежать? Я судорожно думаю, что сейчас мы "продуем", как я говорю, проиграем одну пьеску. А у меня с собой ни нот, ни флейты, ничего. Что дальше? Ну что ж, будем петь дальше. И тут вижу эти мордашки замечательные — они видят мой испуг и с хохотом говорят "Первого апреля никому не верю! И вообще у нас сегодня история", — рассказала министр.

Микрофоны на пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia/ wellphoto
День смеха: "лунные космонавты" и вагоны-рестораны в метро

Спустя многие годы она встретилась с одним из "шалунов", ставшим впоследствии руководителем одного крупнейшего медийного холдинга. По словам Васильевой, случайно встретив ее, он сказал: "Ольга Юрьевна, я играл у вас на флейте". "Понятно, что в большом дяде я не смогла его узнать, но он помнит, что именно мы играли. У нас была экспериментальная программа. Мы играли венгерские мелодии, венгерские детские пьески", — вспоминает министр.

А вот лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, благодаря шутке своих однокурсников, получил хороший бонус, учась на первом курсе Ленинградского Горного института. "Весна. Первое апреля. На большой перемене ко мне подходит кто-то: "Слушай, Серега, беги на кафедру, там сказали, что тебе "автомат" сейчас поставят". Не помню предмет, кажется, начертательная геометрия. Она не очень мне нравилась, а тут такое счастье привалило: до сессии еще далеко, и уже зачет! Поскольку я не одного занятия не пропустил, подвоха не почувствовал", — рассказал парламентарий.

И вот, прибежав на кафедру, будущий лидер парламентской партии обнаружил, что преподавателя нет — после лекции он беседовал со студентами в аудитории. Видя Миронова, протягивающего зачетку, он только удивленно спросил:

— Зачем пришли?

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
© AFP 2017/ Yuri Kadobnov
Российские пранкеры обещают новые розыгрыши американских сенаторов

— Я ни одного занятия не пропустил, — ответил Миронов.

— Да, я знаю. А зачетка зачем?

— Ребята сказали, что вы мне за это зачет автоматом поставили.

"Он как захохочет: "Иди, скажи своим дружкам, что первое апреля сегодня". Разворачиваюсь, ухожу, но он меня останавливает: "Дай зачетку" — и ставит зачет. "А теперь иди и сам над ними посмейся", — вспоминает Миронов.

Сами на розыгрыши горазды

Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов признался, что "тоже грешен по части розыгрышей". Например, рассказал он, работая репортером в газете "Вечерняя Москва" в конце 60-х годов, разыграл первого апреля своего коллегу, который готовил заметку про подготовку к ленинскому субботнику.

По его словам, он позвонил коллеге из соседнего кабинета, "прикинувшись секретарем парткома какого-то завода, и долго вешал ему лапшу на уши, рассказывая о том, как на заводе идет подготовка к ленинскому субботнику".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Alex Brandon
Пранкер Вован рассказал, что хотел бы разыграть Трампа и Меркель

"Он все это добросовестно записывал, а потом сделал из этого заметку. И когда заметка уже пошла в набор, я ему снова позвонил и тем же голосом сказал: "А еще партком решил поздравить вас сегодня с 1 апреля". Потом мы в редакции весело хохотали по поводу этого розыгрыша, никто ни на кого не обижался", — поделился своей историей Федотов.

Лидер либерал-демократов (партия ЛДПР) Владимир Жириновский тоже не прочь пошутить первого апреля над своими коллегами. Несколько лет назад, рассказал он РИА Новости, в канун праздника по своей традиции "придумал шуточную новость, которую мы передали в СМИ". В ней говорилось, что начало апреля Жириновский хочет встретить "в солнечном городе Сочи, где погода не в пример московской просто превосходная", но от работы отрываться нельзя, а потому он ждет всех депутатов от партии и сотрудников аппарата в Сочи для проведения рабочих совещаний.

По признанию лидера партии, большинство поняли, что это розыгрыш, но не все. "Как бы там ни было, никаких сомнений, что все поняли шутливый характер этого сообщения, у нас не было. И только спустя несколько дней выяснилось, что специально ради выездного совещания под пальмами несколько наших сотрудников успели отправиться в Краснодарский край и были очень удивлены, когда узнали, что это розыгрыш", — рассказал Жириновский.

Пранкеры, которые "работают" не только 1 апреля

Известный своими розыгрышами медийных персон и представителей власти пранкер Владимир Кузнецов при этом отметил, что разыгрывают они не только в этот день — "мы работаем в остальные дни".

Он признался, что в 1 апреля может выключить телефон, чтобы самому не попасться на удочку шутников, хотя на его памяти такого еще не происходило. "Я даже не могу припомнить, чтобы кто-то разыгрывал, может быть, были какие-то минутные розыгрыши в детстве", — рассказал он РИА Новости.

В этот праздник пранкеры, конечно, не останутся в стороне и в честь Дня смеха выложат в сеть розыгрыш музыканта Юрии Лозы. "Мы его давно разыграли, 1 апреля — хороший день, чтобы выложить запись. Это нейтральный розыгрыш, все устали уже от политики, один день можно отдохнуть", — добавил Кузнецов.

Осторожнее с шутками

Стабильно, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, работают и спасатели, и первого апреля, в том числе — на розыгрыши серьезная структура еще не попадалась. "Нет, мы стабильно работаем все эти годы", — ответил Пучков на вопрос РИА Новости, случался ли с ним розыгрыш в этот день.

И все же в МЧС предостерегают от шуток, особенно злых и неосторожных, и в этот день тоже. "Хотели бы еще раз обратиться к людям меньше шутить в этот день веселья на серьезные темы, в части, касающейся пожаров, бед и других серьезных вопросов. И конечно, никаких не должно быть ложных сообщений для реагирующих подразделений, даже в качестве шутки", — сказал Пучков.

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Общество
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Виктор Бабичев Бабичев
У депутатов ГД весь год день дурака и удивляться тут не чему.
11:31
01.04.2017
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vfbmn
По реакции на день дурака можно составить представление о человеке.
12:01
01.04.2017
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