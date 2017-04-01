В восьми регионах прошел I этап акции "Чистый лес - территория без огня"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Первый этап широкомасштабной межведомственной акции "Чистый лес – территория без огня", которая проводится во всех 27 регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, завершен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

Как сообщается, мероприятия первого этапа проводились на территории 79 муниципальных образований в 8 субъектах – это Приморский и Хабаровский края (Дальний Восток), республики Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия, Забайкальский край (Сибирь) и Тюменская область на Урале.

"В рамках акции очищено от мусора и сухой растительности 115 захламленных территорий, оказана помощь гражданам в расчистке 14 тысяч 701 частного подворья, проверена готовность к патрулированию 233 профилактических групп, проведено 689 тренировок по эвакуации населения и 1 тысяча 118 сходов граждан, подготовлено 189 наблюдательных постов, перекрыто 116 несанкционированных съездов в лесные массивы. В работах эколого-профилактического характера приняли участие почти 22 тысячи человек, было задействовано более 2 тысяч 100 единиц техники",- говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что специалисты СРЦ разработали для регионов комплекс экологических и превентивных мероприятий, которые помогут более тщательно подготовить населенные пункты к периоду природных и, прежде всего, лесных пожаров.

"Это ряд конкретных мероприятий как в лесных массивах, находящихся в пятикилометровой зоне от жилья, так и в населенных пунктах и в прилегающих территориях. Запланированы максимальная очистка площадей от мусора, сухостоя и отходов, проверка систем оповещения, разъяснительная работа со всеми категориями населения, тренировка муниципальных служб и межведомственных профилактических групп для более оперативного и предметного взаимодействия в опасный период, подготовка пожарных наблюдательных постов и патрулирование лесов для выявления незаконных вырубок, другие работы",- говорится в сообщении.

Акция "Чистый лес — территория без огня" посвящается Году экологии в РФ. Разрабатывая комплекс экологических и превентивных мероприятий, специалисты СРЦ МЧС России предусмотрели для регионов конкретную работу как в лесных массивах, находящихся в пятикилометровой зоне от жилья, так и в населенных пунктах, и на прилегающих территориях. Главная задача — объединить силы МЧС России с органами власти в субъектах и осуществить более качественную подготовку населенных пунктов к сезону природных пожаров.

Первыми в акцию включились 12 субъектов: Приморский и Хабаровский края на Дальнем Востоке, республики Алтай, Бурятия, Хакасия, Тува, Забайкальский край и Омская область в Сибири и Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области на Урале.

Исходя из географических и климатических условий, субъектам Сибири, Урала и Дальнего Востока рекомендовано провести акцию в четыре этапа: 27-31 марта, 10-14 апреля, 24-28 апреля, 10-31 мая (для арктических территорий).