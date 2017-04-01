ЯНАО занимает второе место по здравоохранению среди арктических регионов

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ занимает второе место в рейтинге эффективности систем здравоохранения среди арктических регионов, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на сессии по здравоохранению в Арктике, прошедшей в рамках форума "Арктика-территория диалога" в Архангельске.

"Отделения медицинской профилактики и центры здоровья работают в каждом муниципалитете округа. Общую координацию осуществляет Окружной центр медицинской профилактики, который в 2016 году был признан лучшим в России", — добавил он.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, говоря об организации медпомощи в арктических регионах, отметила на сессии успешный опыт ЯНАО в развитии мобильной медицины.

"В Ямало-Ненецком автономном округе создана специальная программа экстренного реагирования по спутниковой связи на чрезвычайные ситуации, которые возникают в регионе", — сказала она.

По словам Скворцовой, шесть из восьми арктических регионов вошли в программу по развитию санитарной авиации для оказания помощи населению в труднодоступных районах Арктики. Минздрав планирует приступить в этом году к обновлению парка санитарных вертолетов и легких самолетов.

"На Ямале более десяти лет успешно работает санитарная авиационная служба. Ежегодно мы расходуем из окружного бюджета на санитарную авиацию свыше 600 миллионов рублей", — заметил Кобылкин.

Губернатор добавил, что на Ямале реализуется пилотный проект "Школьная медицина", направленный на профилактику заболеваний у детей в раннем возрасте.

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