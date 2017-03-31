В ФНПР рассказали об европейском опыте ограничения работы супермаркетов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отказ от 24-часовой работы супермаркетов неудобен для покупателей, европейские страны постепенно уходят от такой практики, заявил РИА Новости секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.

В пятницу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что сенаторы и депутаты Госдумы к осени хотят внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей. По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы малые формы торговли могли конкурировать с крупными сетями.

"С точки зрения потребителя это будет не очень удобно, кроме того уже есть опыт европейских стран, где подобные жёсткие нормы были, они были связаны с соблюдением добросовестной конкуренции со стороны крупных сетей и маленьких магазинчиков. В скандинавских странах особенно нормы были жёсткими, они сейчас от них отказываются, то есть все равно существует магазины достаточно крупные, которые работает как супермаркеты 24 часа, может быть, их меньше, чем в нашей стране, но сейчас они есть", — сказал Соколов.

Он также отметил, что права работников таких магазинов защищены законодательством и отказ от 24-часовой работы не повлияет на положение дел в этой области.