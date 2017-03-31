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Общество

Ношение хиджабов в школах соответствует конституции, считает сенатор

18:0831.03.2017
(обновлено: 19:38 31.03.2017)
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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Решение парламента Чечни разрешить ношение хиджабов в школах полностью соответствует зафиксированному в Конституции РФ принципу светского государства, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Девушки в хиджабах. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Носить нельзя запретить, или Сага о хиджабах чеченских школьниц
Парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией. Это, по словам Клишаса, "в полной мере отвечает конституционному принципу светского государства, а также способствует социальному согласию, поскольку определение единых федеральных подходов к школьной одежде потенциально могло бы привести к определенным противоречиям в обществе".

Как отметил сенатор, при решении вопроса о допустимости ношения в рамках образовательного процесса предметов гардероба религиозного характера в первую очередь должна учитываться специфика регионов, что предполагает "учет особенностей этнорелигиозного состава населения, культурных и религиозных традиций".

"Образовательная политика государства должна учитывать конституционные принципы федеративного устройства и светского государства, учитывая региональную специфику, обеспечивая наиболее благоприятные психологические условия для получения образования всеми гражданами Российской Федерации", — подчеркнул он.

Чечнские девушки на площади у мемориального комплекса Аллея Славы в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Муфтий: необходимо поставить точку в вопросе хиджабов на федеральном уровне
Клишас напомнил также позицию Верховного суда РФ, который ранее в нескольких делах сформулировал позицию о том, что на уровне субъекта федерации могут быть установлены требования к предметам гардероба, использующимся в качестве школьной формы, предполагающих ограничения на одежду религиозного характера, "что в полной мере отражает и обеспечивает учет региональной специфики".

"Федеративная форма государственного устройства России предполагает необходимость тонкой настройки действующего регулирования с учетом сложного этнонационального, культурного и религиозного состава населения, необходимость соблюдения конституционных требований учета религиозной и культурной идентичности", — сказал он.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Мистер Баблс
Ну тогда ладно,раз сенатор сказал тогда всем отбой Господа.Мы то уж подумали...
18:09
31.03.2017
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КИСА ВОРОБЕЙ
Тогда уж надо разрешить посещение школ и в открытых купальниках. Классно будет смотреться за одним столом школьница в хиджабе и бикини! :-)
18:42
31.03.2017
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