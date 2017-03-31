Ношение хиджабов в школах соответствует конституции, считает сенатор

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Решение парламента Чечни разрешить ношение хиджабов в школах полностью соответствует зафиксированному в Конституции РФ принципу светского государства, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Как отметил сенатор, при решении вопроса о допустимости ношения в рамках образовательного процесса предметов гардероба религиозного характера в первую очередь должна учитываться специфика регионов, что предполагает "учет особенностей этнорелигиозного состава населения, культурных и религиозных традиций".
"Образовательная политика государства должна учитывать конституционные принципы федеративного устройства и светского государства, учитывая региональную специфику, обеспечивая наиболее благоприятные психологические условия для получения образования всеми гражданами Российской Федерации", — подчеркнул он.
"Федеративная форма государственного устройства России предполагает необходимость тонкой настройки действующего регулирования с учетом сложного этнонационального, культурного и религиозного состава населения, необходимость соблюдения конституционных требований учета религиозной и культурной идентичности", — сказал он.