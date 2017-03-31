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Общество

Носить нельзя запретить, или Сага о хиджабах чеченских школьниц

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Главное за 31 марта 2017 года (10)
17:4731.03.2017
(обновлено: 19:39 31.03.2017)
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Девушки в хиджабах. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Решение парламента Чечни позволить школьникам носить одежду в соответствии с их традициями и религией вывел дискуссию о хиджабах чеченских учениц на федеральный уровень; скептически к нововведению отнеслись как депутаты Госдумы РФ, так и общественники, "статья о хиджабах" получила поддержку в Совете Федерации, не оставили ее без комментария и в Кремле.

Башни Московского Кремля: Тайницкая, Первая Безымянная и Вторая Безымянная. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В Кремле отреагировали на разрешение хиджабов в чеченских школах

Парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией. При этом в пресс-службе регионального законодательного органа подчеркнули, что данная статья не противоречит статье 38 ФЗ "Об образовании в РФ".

Первыми в РФ запрет на ношение хиджабов в школах выпустили власти Ставрополья, в чем их поддержал Верховный суд России. В феврале 2016 года Верховный суд РФ признал законным и запрет Верховного суда Мордовии на ношение в школах республики религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов. До этого решение о запрете приняло региональное правительство. Против ношения хиджаба в школе ранее выступала также глава министерства образования и науки России Ольга Васильева.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что в Кремле нет единой позиции по вопросу ношения хиджабов в российских школах, отметив, что нужно понять: решать ли этот вопрос на федеральном уровне или предоставить это регионам.

Женщины в хиджабах. Архивное фото
© Flickr/ it is elisa
В ГД скептически отнеслись к решению парламента Чечни о хиджабах в школах
"Это скорее вопрос регуляторики, нужно понять, можно ли это решать на федеральном уровне, или здесь есть какая-то доля компетенции региональных властей в определении этой практики. Но какой-то единой позиции у Кремля в данном случае нет", — сказал Песков в пятницу журналистам.

При этом Песков заявил, что не думает, что по этому вопросу возможно высказать позицию из Кремля. "Я не стал бы высказывать какую-то позицию, проблема ношения хиджабов в учебных заведениях активно дискутируется во многих странах. Говорить о каком-то стандартном подходе, к сожалению, не приходится. В разных странах по-разному эти темы регулируются", — сказал Песков.

"Безусловно, Россия — это многонациональная, многоконфессиональная страна, и президент неоднократно говорил о том, что сила России в нашей многоконфессиональности, многонациональности. Но одновременно с этим, Россия — это светское государство, это зафиксировано в нашей конституции", — добавил он.

Общественники просят наложить вето

Реакция общественности на действия парламента Чечни не заставила себя ждать. Так, председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межрелигиозных отношений Иосиф Дискин заявил, что парламент Чечни нарушил общероссийское законодательство, внеся подобную статью в законопроект об образовании республики.

Мусульманские женщины. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
ВЦИОМ: половина россиян не видит проблемы в ношении хиджаба в школах
"С моей точки зрения, дело довольно сомнительное, поскольку мне представляется, что мы имеем налицо случай, когда один из субъектов Российской Федерации нарушает общероссийское законодательство", — сказал Дискин РИА Новости.

Дискин призвал главу Чечни Рамзана Кадырова наложить вето на данную статью. При этом общественник подчеркнул, что глубоко уважает Кадырова, который, по мнению члена ОП, является российским патриотом, "заботящимся о религиозных чувствах своего народа". Однако это не должно выливаться "в прямое нарушение российского законодательства", подчеркнул общественник.

"Моя точка зрения, что возможен дифференцированный подход к этому вопросу в разных субъектах Российской Федерации… Но это возможно только после изменения российского законодательства, в том числе закона об образовании, который закрепит за субъектами РФ (право — ред.) вводить особенности", — подытожил Дискин.

Буркини vs бикини
Женщина в буркини на пляже в Тель-Авиве, Израиль. 22 августа 2016
© REUTERS/ Baz Ratner
Буркини - купальный костюм для мусульманок, разработанный ливанским дизайнером Ахедой Занетти и отвечающий всем требованиям шариата к одежде женщин.
Люди на одном из пляжей Нарбонны, Франция
© AFP 2017/ Raymond Roig
Буркини впервые предоставил мусульманкам возможность посещать городские пляжи наравне с мужчинами.
Девушка в буркини на пляже в Марселе, Франция
© AP Photo
Буркини - "гибрид" слов бурка (паранджа) и бикини. Костюм закрывает все тело женщины за исключением стоп, ладоней и лица.
Женщина в буркини на пляже в Марселе, Франция. 17 августа 2016
© REUTERS/ Stringer
Напомним, в ночь на 14 августа на корсиканском пляже Сиско произошел конфликт, причиной которого, по словам очевидцев, стало то, что туристы стали фотографировать купающихся в буркини женщин. В результате столкновений ранения получили четыре человека, были сожжены три автомобиля.
Женщины в буркини на пляже в Тель-Авиве, Израиль. 22 августа 2016
© REUTERS/ Baz Ratner
Буркини делают из полиэстера, который быстро сохнет, не облегает фигуру и не просвечивает.
Женщины в буркини на пляже в Нарбонне
© AFP 2017/ Raymond Roig
19 августа список городов, в которых появление в буркини стало под запретом, пополнился Ниццей. Три женщины, ослушавшиеся запрета, были приговорены к выплате штрафа в размере 38 евро.
Женщина в буркини на пляже в Марселе, Франция. 17 августа 2016
© REUTERS/ Stringer
По мнению премьер-министра Франции Мануэля Вальса, сама идея буркини подразумевает, что женщины изначально "порочны" и их тело должно быть полностью покрыто одеждой, что не соответствует ценностям Французской Республики.
Женщина в буркини на пляже в Тель-Авиве, Израиль. 22 августа 2016
© REUTERS/ Baz Ratner
Женщина в буркини на пляже в Тель-Авиве.
Женщина в буркини на пляже в Марселе, Франция. 17 августа 2016
© REUTERS/ Stringer
Первые буркини были исключительно черными. Затем в купальных мусульманских костюмах стали использовать принты и ткани разного цвета.
На фото: женщина в буркини на пляже в Марселе, Франция.
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Депутаты настроены скептически

Решение парламента Чечни о религиозной символике в школьной одежде в Госдуме РФ в целом восприняли скептически. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил договориться и прописать в федеральном законе норму о том, что такая одежда допустима, но условия должны быть одинаковыми для всех конфессий, и категорически запретить проводить на территории образовательных учреждений любые обряды.

Открытие после реконструкции главной мечети Москвы. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Кадыров заявил, что из девушки в хиджабе не нужно делать образ врага
При этом, считает депутат, поправки в республиканский закон об образовании, принятые парламентом Чечни, не противоречат закону федеральному, так как он не содержит прямого запрета на религиозную символику, однако, возможно, противоречит "смыслу светского характера образования".

Другой первый зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко (ЕР) заявил РИА Новости, что поддержал бы такие нововведения, если бы, отталкиваясь от федерального закона, были бы разработаны рекомендации по форме школьной одежды с учетом особенностей вероисповедания.

"Если произойдет симбиоз, когда, отталкиваясь от требования закона, будут разработаны рекомендуемые формы одежды, которые будут учитывать особенности вероисповедания, тут я, пожалуй, даже и поддержу", — сказал Онищенко.

Чечня имеет право

Девушки на одной из улиц в Грозном. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Парламент Чечни разрешил носить хиджабы в школах
В верхней палате парламента напомнили о том, что Чечня, как субъект РФ, имеет право принимать подобные статьи дополнительные статьи.

"Если парламент Чечни принял решение, разрешающее учащимся одеваться в соответствии с вероисповеданием, у него есть такое право", — заявил член комитета Совфеда по образованию и науке Олег Казаковцев, отметив, что школьники должны на принципах добровольного выбора принимать решение, какую одежду ему использовать.

© РИА Новости. Максим Богодвид
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Открытие VII Международного фестиваля мусульманского кино
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
bazhinajana
Светское государство, потом вместо формы - все будут ходить в национальных одеждах. Это неверно. А мужчинам следует самим надеть хиджаб, если они требуют этот от женщин. Они поинтересовались - все ли это хотят носить?
18:02
31.03.2017
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