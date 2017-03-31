Носить нельзя запретить, или Сага о хиджабах чеченских школьниц

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Решение парламента Чечни позволить школьникам носить одежду в соответствии с их традициями и религией вывел дискуссию о хиджабах чеченских учениц на федеральный уровень; скептически к нововведению отнеслись как депутаты Госдумы РФ, так и общественники, "статья о хиджабах" получила поддержку в Совете Федерации, не оставили ее без комментария и в Кремле.

Парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией. При этом в пресс-службе регионального законодательного органа подчеркнули, что данная статья не противоречит статье 38 ФЗ "Об образовании в РФ".

Первыми в РФ запрет на ношение хиджабов в школах выпустили власти Ставрополья, в чем их поддержал Верховный суд России. В феврале 2016 года Верховный суд РФ признал законным и запрет Верховного суда Мордовии на ношение в школах республики религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов. До этого решение о запрете приняло региональное правительство. Против ношения хиджаба в школе ранее выступала также глава министерства образования и науки России Ольга Васильева.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что в Кремле нет единой позиции по вопросу ношения хиджабов в российских школах, отметив, что нужно понять: решать ли этот вопрос на федеральном уровне или предоставить это регионам.

"Это скорее вопрос регуляторики, нужно понять, можно ли это решать на федеральном уровне, или здесь есть какая-то доля компетенции региональных властей в определении этой практики. Но какой-то единой позиции у Кремля в данном случае нет", — сказал Песков в пятницу журналистам.

При этом Песков заявил, что не думает, что по этому вопросу возможно высказать позицию из Кремля. "Я не стал бы высказывать какую-то позицию, проблема ношения хиджабов в учебных заведениях активно дискутируется во многих странах. Говорить о каком-то стандартном подходе, к сожалению, не приходится. В разных странах по-разному эти темы регулируются", — сказал Песков.

"Безусловно, Россия — это многонациональная, многоконфессиональная страна, и президент неоднократно говорил о том, что сила России в нашей многоконфессиональности, многонациональности. Но одновременно с этим, Россия — это светское государство, это зафиксировано в нашей конституции", — добавил он.

Общественники просят наложить вето

Реакция общественности на действия парламента Чечни не заставила себя ждать. Так, председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межрелигиозных отношений Иосиф Дискин заявил, что парламент Чечни нарушил общероссийское законодательство, внеся подобную статью в законопроект об образовании республики.

"С моей точки зрения, дело довольно сомнительное, поскольку мне представляется, что мы имеем налицо случай, когда один из субъектов Российской Федерации нарушает общероссийское законодательство", — сказал Дискин РИА Новости.

Дискин призвал главу Чечни Рамзана Кадырова наложить вето на данную статью. При этом общественник подчеркнул, что глубоко уважает Кадырова, который, по мнению члена ОП, является российским патриотом, "заботящимся о религиозных чувствах своего народа". Однако это не должно выливаться "в прямое нарушение российского законодательства", подчеркнул общественник.

"Моя точка зрения, что возможен дифференцированный подход к этому вопросу в разных субъектах Российской Федерации… Но это возможно только после изменения российского законодательства, в том числе закона об образовании, который закрепит за субъектами РФ (право — ред.) вводить особенности", — подытожил Дискин.

Депутаты настроены скептически

Решение парламента Чечни о религиозной символике в школьной одежде в Госдуме РФ в целом восприняли скептически. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил договориться и прописать в федеральном законе норму о том, что такая одежда допустима, но условия должны быть одинаковыми для всех конфессий, и категорически запретить проводить на территории образовательных учреждений любые обряды.

При этом, считает депутат, поправки в республиканский закон об образовании, принятые парламентом Чечни, не противоречат закону федеральному, так как он не содержит прямого запрета на религиозную символику, однако, возможно, противоречит "смыслу светского характера образования".

Другой первый зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко (ЕР) заявил РИА Новости, что поддержал бы такие нововведения, если бы, отталкиваясь от федерального закона, были бы разработаны рекомендации по форме школьной одежды с учетом особенностей вероисповедания.

"Если произойдет симбиоз, когда, отталкиваясь от требования закона, будут разработаны рекомендуемые формы одежды, которые будут учитывать особенности вероисповедания, тут я, пожалуй, даже и поддержу", — сказал Онищенко.

Чечня имеет право

В верхней палате парламента напомнили о том, что Чечня, как субъект РФ, имеет право принимать подобные статьи дополнительные статьи.

"Если парламент Чечни принял решение, разрешающее учащимся одеваться в соответствии с вероисповеданием, у него есть такое право", — заявил член комитета Совфеда по образованию и науке Олег Казаковцев, отметив, что школьники должны на принципах добровольного выбора принимать решение, какую одежду ему использовать.