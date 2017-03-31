"Эти побои – мать сама виновата": что говорят няни, избивавшие детей

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Лариса Жукова. Следственный комитет Башкортостана проводит проверку по факту избиения ребенка. Подозреваемая – 56-летняя няня, полное имя которой не сообщается. Непедагогические методы воспитания зафиксировала установленная в квартире скрытая камера видеонаблюдения. Подробнее – в материале РИА Новости.

"Закрой рот и спи"

Молодая мама Гузель Махмудова из Башкортостана воспитывает ребенка одна. Когда Исмаилу было всего семь месяцев, девушке пришлось выйти на работу – кормить свою семью. По рекомендации знакомых нашла няню – "адекватную и без вредных привычек" 56-летнюю Софию, маму двоих детей.

Та согласилась сидеть с младенцем за 700 рублей в день. Договор не заключили. Спустя три месяца девушка стала замечать неладное: при виде няни малыш плакал, а на его голове появились синяки. Махмудова решила установить в детской скрытую камеру, чтобы проверить опасения. Первые же кадры шокировали.

Время дневного сна. Исмаил плачет. Няня подходит к кровати и швыряет ребенка. Это вызывает детский крик. Женщина в ответ шлепает ребенка, а затем дергает за руку и снова швыряет в кровать.

В следующем видео няня накрывает годовалого Исмаила подушкой и ложится на диван, рассказала местным журналистам телеканала БСТ Махмудова. Слыша крики собственного сына, она сама не может сдержать слез: "Он захлёбывается. Никогда себе такого не прощу".

Девушка рассказала, что София кричала годовалому Исмаилу "закрой рот и спи", а матери говорила, что качать ребенка – значит, его баловать, чем она, няня, заниматься не собирается.

"Она сама ранила"

После случившегося Махмудова отвезла сына в детскую клиническую больницу Уфы. Там у малыша диагностировали невроз. По словам местных педиатров, случаи жестокого обращения с детьми они фиксируют каждую неделю, но чаще всего агрессоры не няни, а собственные родители.

Башкирских журналистов няня на порог дома не пустила – ответила на пару вопросов лишь по домофону. "Там ничего не происходило. Закапывала я нос. Ребенок капризничал. Он необычный ребенок", – несвязно сообщила 56-летняя женщина.

На сообщения о кадрах с побоями она заявила, что мать виновата сама:

"Эти побои — она сама ранила. Она до утра гуляет по ночным клубам, приходит в четыре утра. Ребенок капризничает без мамы. А я без выходных работала, без документов, без договора".

Эта речь удивительно похожа на слова, которые произносят изобличенные в побоях няни. Так, 55-летняя Ирина Ковалева, несколько лет работавшая в семье из Красноярска, поднимала руку на девятимесячного младенца. Его плач она объясняла родителям избалованностью мальчика. Но на кадрах со скрытой камеры выяснилось, что няня била его ногами по спине.

"Меня надо было как-то понять. Мне не облегчали задачу. Не оговаривали никаких условий, как я буду с этим ребенком… Это эмоциональный всплеск".

На вопросы мамы малыша о том, почему сын лежит в кресле-качалке лицом вниз и заплакан, няня отвечала, что родители слишком балуют малыша — он все время плачет и просится на руки.

Аналогичные речи произносила 42-летняя Лариса Жулицкая из Подмосковья. Тогда родители двухлетней девочки также установили скрытую камеру в детской комнате и узнали, что в их отсутствие женщина бьет дочь по лицу.

"Бывают моменты, когда ребенок не реагирует. Я здесь не сдержалась. У меня был эмоциональный срыв".

Также женщина сетовала на то, что работала без договора, а родители ребенка искали способ перестать платить ей, например, отказавшись от услуг.

Удары в голову, падение с окна и убийство

Случаев, когда няни причиняли ущерб здоровью вверенных детей, немало. Так, в марте стало известно об избиении полуторагодовалой девочки в Чечне. Подозреваемая – 40-летняя жительница Наурского района, которая сидела с ребенком. Злоумышленница била малыша по голове, сообщили следователи. О диагнозе не сообщается.

В феврале полиция Краснодара обнаружила тело 9-месячного малыша гражданки Нигерии в полиэтиленовом пакете в гараже одного из частных домов. Следователи подозревают 33-летнюю няню ребенка, которая, к слову, также обратилась в полицию. Она утверждала, что к ней домой пришла знакомая матери мальчика, заплатила ей деньги и забрала малыша.

В январе няню из Биробиджана приговорили к году и трем месяцам исправительных работ за то, что по ее вине с балкона выпал двухлетний ребенок. В результате падения мальчик получил телесные повреждения в виде тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, переломов теменной, височной и затылочной костей.

Ирину Ковалеву, избившую девятимесячного ребенка в Красноярске, приговорили к трем месяцам исправительных работ и штрафу в сто тысяч рублей.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © ГТРК "Красноярск" Мама избитого няней ребенка плакала в суде и не могла говорить

Жизнь после разоблачения

Как правило, злополучные няни оказывались в семье по рекомендациям знакомых. Так, например, получила работу печально известная Гульчехра Бобокулова, 39-летняя уроженка Узбекистана. Она не один год проработала в семье Мещеряковых перед тем, как совершить ужасное убийство трехлетней девочки. Впоследствии няню признали невменяемой и отправили на принудительное лечение.

Судьба остальных уличенных в насилии над детьми нянь не менее грустна. После уличения в совершении насилия над детьми, женщины часто оказывались без работы. 55-летняя жительница Красноярска Ирина Ковалева после оглашения приговора была поймана на магазинной краже.

Как сообщили местные полицейские, женщина заявила, что пошла на воровство, потому что ей не хватало пенсии, чтобы содержать себя: у нее был долг перед семьей в сто тысяч рублей, а на работу няней она после скандала устроиться не могла.

В отношении няни из Подмосковья Ларисы Жулицкой уголовного дела не было, но женщину стали травить в соцсетях. Она признавалась, что после многочисленных угроз была на грани самоубийства.