Рособрнадзор: досрочный ЕГЭ по математике прошел без сбоев

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Досрочный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике, который проходил в России 31 марта, прошел без сбоев, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

Досрочный период ЕГЭ в 2017 году проходит с 23 марта по 14 апреля. Основной период пройдет с 29 мая по 1 июля. Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, 31 марта в досрочный период ЕГЭ проходят экзамены по математике базового и профильного уровней.

"ЕГЭ по математике базового и профильного уровней досрочного периода ЕГЭ-2017, проходивший 31 марта, завершился без сбоев. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 11 апреля 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, перед началом досрочной волны была проверена готовность всех регионов и пунктов, чтобы везде была обеспечена безопасность и соблюдены требования к организации ЕГЭ.

"Я рассчитываю, что досрочный период пройдет на высоком организационном уровне и задаст тон всей экзаменационной кампании этого года, которая должна пройти честно и прозрачно", — цитирует пресс-служба слова Кравцова после его посещения пункта проведения экзамена (ППЭ) в гимназии № 24 имени И.А. Крылова в Санкт-Петербурге.

"За последние годы мы реализовали целый ряд мер, направленных на совершенствование организационной и содержательной модели выпускных экзаменов. В итоге сегодня ЕГЭ проходит максимально прозрачно и объективно, без технологических сбоев и серьезных нарушений как со стороны организаторов, так и со стороны выпускников", — добавил Кравцов.