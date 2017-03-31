У властей ЕАО потребовали расширить земли под "дальневосточный гектар"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отказал представителям местной власти Еврейской автономной области (ЕАО) в поддержке их инициативы о запрете выдачи земельных участков под "дальневосточные гектары" в районных центрах и велел расширить территорию, доступную для выдачи земли в рамках программы, сообщили в пресс-службе министерства.

В пятницу Галушка провел в Биробиджане совещание, в ходе которого глава Октябрьского района ЕАО предложил запретить выдачу земельных участков под "дальневосточный гектар" в районных центрах. По мнению муниципального чиновника, такой запрет нужен для реализации планов развития райцентров.

"Из области, и в частности из райцентров, продолжает уезжать население. Сюда наоборот необходимо привлекать людей, в том числе землей, а вы предлагаете запретить. И если вы говорите о планируемом развитии, то почему оно до сих пор не произошло в вашем районе? Развитие идет от людей, и их надо приглашать к себе, а не запрещать. Минвостокразвития такие поправки не подпишет никогда", — приводит пресс-служба слова Галушки.

Глава Минвостокразвития, отмечается в сообщении, рекомендовал властям ЕАО увеличить площадь земель, разрешенных к выдаче в рамках "дальневосточного гектара".

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", по которому любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.