Васильева: оспаривание докторских степеней не должно быть сведением счетов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Оспаривание званий докторов наук не должно быть сведением счетов по политическим и личностным мотивам, необходимо основываться на научной оценке диссертаций; министерство прорабатывает меры по снижению влияния человеческого фактора в системе защиты, сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева в интервью РИА Новости.

"Сейчас есть момент, который меня очень напрягает. Теперь получается, что каждый человек может подать письменное заявление, находя какие-то заимствования и так далее. Мне хочется сказать, что здесь не должно быть никаких политических мотивов, не должно быть никаких личностных мотивов. Здесь должна быть очень строгая научная оценка", — сказала Васильева.

Она отметила, что примеров таких попыток свести счеты достаточно много. "Но это человеческий фактор, который никакого отношения к науке не имеет. Вот этот момент, конечно, нужно останавливать. Потому что это реальный вал. Здесь нужно вернуть тот пиетет к научному труду, который был. Потому что, конечно, 90-е годы нас подкосили массовостью защит", — добавила она.

По ее словам, министерство в настоящее время прорабатывает меры по снижению влияния человеческого фактора из системы защит.

"Нужно подходить очень жёстко, четко (к этому вопросу), соответствует работа параметрам научной работы или нет. Положение о ВАКе начинается с того, что диссертация, в которой есть плагиат, не может быть защищена. Так было раньше. Так и сейчас. Все сохранено. Только тогда это было очень четко и жестко. Конкретные шаги министерство продумывает. Они, прежде всего, должны быть правовые", — рассказала Васильева.

При этом она отметила, что в то время, когда она сама писала докторскую, отношение к научному труду было иным — трепетным. "Это не были "пирожки"… Это была пахота. Написать работу — это пахота. Не так, что задней левой. И вообще у историков очень мало плагиата, почему? Потому что дни и ночи ты проводишь в архиве. Это я про свою отрасль говорю", — подчеркнула глава Минобрнауки.