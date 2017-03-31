Власти Колымы окажут помощь семьям детей, пострадавших от нападения собак

МАГАДАН, 31 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный дал поручение оказать материальную помощь семьям троих детей, пострадавших от нападений собак в Магадане, сообщает в пятницу правительство региона.

Во вторник в Магадане стая собак напала на девочку. Ребенка отбили случайные прохожие, они же вызвали медиков. Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными травмами, в том числе с двумя открытыми переломами. В среду собаки в том же месте набросились на 13-летнего мальчика, он также госпитализирован. Днем позже от животных пострадал 14-летний подросток. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами муниципального образования своих обязанностей по отлову и содержанию безнадзорных животных. Чиновников подозревают в халатности. Мэр Магадана Юрий Гришан в своем аккаунте в Twitter призвал жителей города сообщать о местонахождении стай бездомных собак городским службам.

"Семьям детей, пострадавшим в последние дни от нападений бездомных животных, оказать материальную помощь. Поскольку ситуация требует особо жесткого контроля, поручаю… главам муниципальных образований подготовить доклады о выполнении закона о безнадзорных животных. Оперативные меры остаются у меня на личном контроле", — приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Печеного.

Поясняется, что губернатор также дал поручение правоохранительным органам и административно-технической комиссии мэрии Магадана составить адресный план местонахождения стай безнадзорных собак, уделяя особое внимание агрессивным животным. И в кротчайшие сроки принять меры по их обезвреживанию.

В мэрии Магадана провели заседание КЧС, на котором заявили о готовности объявить режим ЧС в городе в связи с участившимися нападениями собак на детей.