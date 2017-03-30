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Общество

Эксперты рассказали, как власть должна реагировать на акции 26 марта

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21:4530.03.2017
(обновлено: 22:16 30.03.2017)
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Несанкционированная акция на Пушкинской площади в Москве. 26 марта 2017
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Первые заявления президента России Владимира Путина о прошедших 26 марта несанкционированных акциях эксперты интерпретировали как обоснованный посыл организаторам о необходимости соблюдать закон, отметив, что власти нужно "реагировать по существу" именно на глубинные причины подобных выступлений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек.

Реакция президента

Отвечая на вопросы в ходе Международного арктического форума, Путин высказал мнение о воскресных протестных акциях, а также прокомментировал прозвучавшие в связи с этим призывы Запада по отношению к участникам акций.

"Все эти призывы происходят на фоне расправ полиции, скажем, в Париже с демонстрантами в связи с убийством одного из граждан прямо у него дома — француза китайского происхождения. Поэтому постановка вопросов такого рода и обращения к России такого рода мы считаем, что это чисто политизированные вопросы с целью оказания какого-то давления на внутриполитическую жизнь в стране", — сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия последовательно борется с коррупцией. "Я лично выступаю за то, чтобы вопросы по борьбе с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности. И позитивно всегда воспринимаю это внимание со стороны людей к этим проблемам", — сказал Путин, при этом отметив, что не считает правильным проведение акций с антикоррупционными лозунгами для самораскрутки на политической арене.

Несанкционированная акция 26 марта в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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"Я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент (несанкционированные акции) не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", — подчеркнул он.

Честность перед собой и УК РФ

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю Дмитрий Галочкин отметил, что желающие бороться с коррупцией должны быть "и перед собой честны, и заодно перед Уголовным кодексом".

"Основной посыл президента – все должны соблюдать закон. Оппозиция ждет выполнения законов со стороны органов власти, а сами не соблюдают закон. Вот этот несанкционированный митинг с попыткой вывести и вовлечь в эту историю и несовершеннолетних, детей, подвергая людей опасности, – это тоже несоблюдение закона. То есть те, кто громче всех кричит о несоблюдении закона, (сами) не соблюдают закон", — сказал общественник.

При этом Галочкин подчеркнул, что Россия в этом вопросе не нуждается в советах Запада, так как это "внутреннее дело страны", более того, общественник напомнил о том, как "кроваво" разгоняются митинги в западных странах.

По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, слова Путина в этом смысле содержат и посыл в адрес международного сообщества. Президент призвал "выстраивать международные отношения все-таки на основе взаимных интересов, а не пытаться свою переговорную позицию укреплять давлением через внутриполитическую повестку", уточнил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин на Международном арктическом форуме Арктика - территория диалога в Архангельске. 30 марта 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Путин прокомментировал призывы Запада по участникам несогласованной акции
Он отметил, что такая позиция Запада по отношению к происходящему в России звучит не впервые. "Это нужно для формирования общественного мнения за рубежом. То есть там кто-то высказывается, а дальше СМИ отписываются и поддерживается в целом негативное отношение к России, это всегда делалось, это не в первый раз", — сказал Миронов.

Не однодневный процесс

Слова Путина подтверждают, что он осознает реальную угрозу коррупции, отметил руководитель комиссии по гражданскому участию в противодействии коррупции Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Борьба с коррупцией, уточнил эксперт, — не однодневный процесс, он предполагает построение правового и образовательного механизма.

"Это комплекс мер, который сейчас, в том числе совместно с гражданским обществом и экспертным сообществом, уже реализуется в стране. Идет медленно, потому что коррупция в России начала формироваться как системное явление с момента формирования новой России, с 1991 года", — отметил правозащитник, добавив, что для успеха этой работы должны сложиться определенные отношения и потребности в обществе, в элитах.

"Вопрос о жестком наведении порядка в системе государственного управления тоже не однодневный, при том, что надо параллельно наводить порядок в правоохранительных органах, в следственных органах. При этом люди не видят, что у нас идут и изменения в законодательстве", — сказал Кабанов, пояснив, что в законе действительно есть механизмы жесткого наказания за коррупцию.

Политическая подоплека

Кабанов уточнил, что использование антикоррупционной тематики является давним механизмом политической конкуренции, но, как правило, это не реальная борьба с коррупцией. Ни одна революция, по его словам, не привела к реальной антикоррупционной борьбе, все они сопровождались призывами к этому, но итогом становился, напротив, всплеск коррупции.

По мнению Миронова, уровень социальной напряженности в стране действительно достаточно высок, и вполне понятно, что на этих темах будут "пиариться" очень многие, что уже происходит. Чтобы лишить оппозицию возможности использовать недовольство людей в своих целях, проблему коррупции необходимо решать, в том числе, проводя реформы, подчеркнул он.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© Фото: пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
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Говоря о высказываниях президента о недопустимости использования антикоррупционных митингов в предвыборных целях, Миронов высказал мнение, что эти слова были адресованы непосредственно организатору акции Алексею Навальному, который ранее уже заявил о желании участвовать в президентских выборах-2018.

"Речь идет о том, что он использует эту тему для раскрутки себя в качестве кандидата на выборах президента… Но, у Навального вообще вопрос – выйдет ли он на эти выборы? Мы же не знаем, насколько у него это получится, будет ли он кандидатом", — уточнил политолог.

Реагировать по существу

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов отметил важность того, что президент сам публично прокомментировал прошедшие протестные митинги. По его мнению, для власти принципиально важно "реагировать по существу" на подобные выступления, то есть не сводить вопрос к тому, чтобы "или пойти на уступки, или подавить инициаторов и участников", а реагировать на мотивы, которые лежат в основе такого рода протестных настроений.

"И даже если сейчас продолжение, что называется, не последует, это (тема коррупции – ред.) останется источником недовольства и будет подтачивать доверие к власти и политической системе. Я думаю, что для власти принципиально важно в этот период, по сути, предвыборный, в широком смысле, овладеть инициативой", — считает эксперт.

По его мнению, для этого нужно создавать события, более интересные для общества, в том числе для протестно ориентированной его части, чем протестные митинги.

Режиссер Александр Сокуров на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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"Из какой области это будут события? То ли это антикоррупционная санация, то ли кадровые решения, то ли внешняя политика – я не знаю, но это обсуждаемо. Безусловно, это должны быть решения, которые позволят власти завладеть инициативой и сфокусировать на них внимание, интерес общества на достаточно длительный период", — добавил Ремизов.

Он считает, что прошедшие протестные акции сделали менее вероятным инерционный сценарий выборов. "Потребуются какие-то мобилизационные элементы в кампании, элементы, которые позволят выступать Путину не только как лидеру стабильности, но сфокусировать на себе ожидания каких-то позитивных перемен. Это потребует отхода от инерционного сценария кампании", — отметил политолог.

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