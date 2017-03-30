В первые месяцы 2017 года RT стал самым цитируемым российским телеканалом

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Телеканал RT в январе-феврале 2017 года вышел на первое место по цитируемости в СМИ и социальных медиа среди российских телеканалов. Об этом свидетельствуют данные "Медиалогии".

Количество гиперссылок на RT за первые два месяца года составило 2 632 748. Индекс цитируемости телеканала в СМИ достиг 1511,66.

Самыми цитируемыми материалами RT стали статьи о задержании в Испании российского программиста Станислава Лисова и о смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

RT возглавил рейтинг цитируемости телеканалов по итогам 2016 года: количество ссылок на его сообщения в соцсетях превысило 8,7 миллиона.