В пять населенных пунктов Тамбовской области провели газ

ТАМБОВ, 30 мар — РИА Новости. Торжественное подключение газовых сетей состоялось в пяти населенных пунктах Инжавинского района Тамбовской области, где "голубым топливом" обеспечили еще 159 домовладений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"В 2016 году в Тамбовской области построено более 200 километров межпоселковых газопроводов, подготовлены к приему газа более 800 домовладений и 12 котельных. В декабре 2016 года — январе 2017 года природный газ пришел в 19 населенных пунктов, сегодня к ним присоединились деревни Кишкино и Ивановка, села Лопатино, Екатеринополье и поселок Юбилейный в Инжавинском районе. Протяженность межпоселковых газопроводов составила 31,5 километров. Это позволило обеспечить газовым топливом 159 домовладений, еще 26 домов подключат к газовой сети в ближайшей перспективе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, газ к населенным пунктам подведен в рамках программы газификации регионов России ПАО "Газпром". Договор о включении Тамбовской области в эту программу был подписан еще в 2003 году. В результате в период с 2006 по 2016 годы в регионе за счет средств ПАО "Газпром" построены 96 межпоселковых газопроводов общей протяженностью порядка 970 километров и еще более 700 километров распределительных сетей — за счет финансирования из бюджетов разных уровней и средств населения. В начале 2016 года глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел встречу с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, после чего в области начала реализовываться новая программа газификации, рассчитанная на период с 2016 по 2020 годы.

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