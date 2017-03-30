Рособрнадзор запретил прием студентов в три государственных вуза

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Рособрнадзор запретил прием студентов в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

В сообщении уточняется, что по результатам проверок с 24 по 30 марта 2017 года запрещен прием студентов в Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.Парахина.

Ведомство также приостановило действие лицензии НАНОО ВПО "Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования". Кроме того, на основании суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии ЧОУ ВО "Кисловодский институт экономики и права".

Рособрнадзор также лишил госаккредитации московский филиал ОЧУ ВО "Российская международная академия туризма" по направлениям "промышленная экология и биотехнологии" и "сервис и туризм".

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность, напомнили в пресс-службе.

В случае приостановления или лишения действия госаккредитации вуз может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, но не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в ВС РФ по призыву.