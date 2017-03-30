Песков не знает о наличии в АП поправок по контролю расходов экс-чиновников

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не в курсе, поступали ли в администрацию главы государства предложения Генпрокуратуры по контролю расходов бывших чиновников, об этом Песков сообщил журналистам.

Генпрокуратура хочет проверять доходы экс-чиновников, соответствующие предложения направлены в администрацию президента, написала в четверг газета " Известия ". По данным издания, если во время проверки выяснится, что имущество было нажито незаконным путем, его лишатся не только экс-госслужащие, но также их жены и дети. Сейчас закон позволяет контролировать только расходы действующих чиновников. В Совете Федерации предложения Генпрокуратуры поддержали.

"Мне пока не известно, поступал такой документ или нет, может быть, он на днях поступил, я просто не в курсе, такое вполне может быть", — ответил Песков на вопрос, поступали ли предложения Генпрокуратуры в администрацию президента, и сообщил, что сможет прояснить ситуацию в пятницу.

Комментируя же вопрос о том, считают ли в Кремле такие поправки своевременными, Песков сказал: "Конечно, трудно говорить, не видя сути предлагаемых поправок, но в целом, безусловно, мы неоднократно говорили, что борьба с коррупцией — это достаточно последовательная, поэтапная работа, которая идет постоянно, и совершенствование законодательной базы является составной частью этого".