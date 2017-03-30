Переселенцы из зоны строительства моста в Крым отмечают новоселье

КЕРЧЬ, 30 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Строительство моста через Керченский пролив - масштабное событие в жизни России и Крыма — стало поворотным моментом в судьбе еще 83 семей из Керчи, которые благодаря этой стройке переехали из старого, практически лишенного удобств жилья в новые, современные и комфортные квартиры, построенные для них в микрорайоне "Солнечный". В четверг новые дома осмотрел глава республики Сергей Аксенов и пообщался с новоселами.

Восемь домов постройки 50-х годов прошлого века попали в санитарно-защитную зону строительства моста через пролив, они мешают возведению автоподхода — многополосной дороги от моста к трассе "Таврида". В них проживало 83 семьи, всего 185 человек. Все они в эти дни переезжают в новые благоустроенные квартиры в 2 трехэтажных домах на улице Героев Сталинграда в Керчи.

Счастье для семерых

Новое жилье — это современные квартиры общей площадью от 28 до 70 квадратных метров. Всего в двух новых домах их 87, сообщил представитель компании-подрядчика КРЭЧ-15. Строительство обошлось в 246,5 миллиона рублей, из которых 226,5 миллиона – это перераспределенные средства федеральной целевой программы развития Крыма, еще 20 миллионов выделены из республиканского бюджета.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Инфоцентр "Крымский мост" Переселенцы из зоны строительства Керченского моста въезжают в новое жилье

Как рассказала одна из новоселов Наталья Кирносова, дом 1954 года постройки, в котором она с семьей прожила всю жизнь, ранее использовался как казармы. Поэтому об элементарных бытовых удобствах в нем не было и речи.

"Нас семь человек. Трое детей моих (13, 11 и 6 лет), мама, брат, бабушка и я. Мы жили в двух комнатах. У нас в квартире, к сожалению, удобств не было – ни туалета, ни душа, воды тоже – носили ведрами из колонки на улице. Кто-то из соседей провел себе домой воду, у нас такой возможности не было. И отопление печное. Было тяжеловато", — рассказывает Наталья.

Кроме того, вызывало опасения состояние жилья – в доме образовались большие трещины. Тот факт, что благодаря проекту строительства моста семья получила новое жилье, Наталья считает огромным счастьем.

"Было 45 метров, а здесь вместе с холлом почти 70 метров. И нам сделали 4 комнаты, учитывая, что у меня трое детей и они разнополые. Вода, газ, двухконтурный котел на отопление и горячую воду. И туалет с ванной, горячая вода… Наша семья очень довольна", — говорит Наталья.

Подарок судьбы

В новых квартирах есть все необходимое – газ, автономное отопление, вода. Установлена сантехника и кухонная плита, застеклены балконы, отделка в квартирах достойная — приличная столярка, ровные стены, линолеум, плинтусы, кафель, обои. Хозяева квартир оценивают проведенный ремонт на "хорошо", говорят, что есть небольшие недостатки, но они устраняются быстро.

Немаловажно, что рядом с домами благоустроена территория: есть детская площадка, освещение, тротуары и дороги, большие площадки для парковки автомобилей. Подъезды в домах выглядят ухоженными, в них установлено освещение на светодиодных лампах, которое работает от датчиков движения. Рядом с домами транспортная развязка.

"Это подарок судьбы, считаю, что нам очень повезло", — рассказывает Мария Николаевна Одинцова, которая вдвоем с мужем переехала из однокомнатной квартиры (33 квадратных метра) на Цементной слободке в новую двухкомнатную квартиру общей площадью 40,2 квадратных метра. "У нас там вода с санузлом были, но было печное отопление. Это уголь и дрова. И дорога была тяжелая, с горки спускаться, пройти до остановки почти три километра. Даже за хлебом надо было в город ехать. А здесь все рядом".

На вопрос, есть ли среди переселенцев недовольные, обе женщины говорят, что есть, но таких немного, а причина недовольства — несущественная и не связана с новым жильем. У некоторых возле старого дома находился гараж, кто-то имел маленький огородик, кто-то держал кур.

"Я удивляюсь тем, кто выражает недовольство — там (в Цементной слободке — ред) были лачужки какие-то, курятники. Наверное, такие люди, такое тоже бывает, видимо", — добавляет Мария Одинцова.

Инспекция

Новые дома подробно осмотрел глава республики Сергей Аксенов. Он в сопровождении жителей обошел почти все девять подъездов и выслушал новоселов. О своих впечатлениях он рассказал журналистам.

Цементная Слободка уходит в прошлое

"Работа большая, 83 семьи переехало. Были пробуксовки на начальном этапе со строительством (изначально дома планировались к сдаче к концу 2016 года, затем – в конце февраля 2017 года, — ред.), но с октября ситуацию выровняли. Дома приличные, жилье эконом-класса, но нет типичных для таких строек недостатков. Благоустройство сделано. У людей в принципе настроение нормальное. Поручение президента выполнено полностью", — сказал Аксенов.

Историю возникновения района Цементная слободка в Керчи рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Владимир Cанжаровец.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Инфоцентр "Крымский мост" Дома на улице Цементная Слободка в Керчи, из которых переселяют жителей

"В 1868 году военный инженер Митрофан Черкасов построил в этом районе цементный завод – гидравлические цементы, очень высокого качества, которые использовались, в частности, и при строительстве крепости Керчь. Остатки этих построек существуют и поныне, а дома в верхней части появились после Великой Отечественной войны, и там был небольшой военный городок и казармы", — рассказал Cанжаровец.

С началом глобального проекта строительства моста в Крым история Цементной слободки, по всей видимости, завершается. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что снос старых домов, откуда переселены люди, начнется в апреле. При этом работы вокруг старого района уже активно ведутся – техника подступает к слободке с обеих сторон, идут масштабные земляные работы.

"Процесс у подрядчика в плане с 1 апреля. Уже подготовительные работы идут, земляные работы полным ходом. В апреле мы уже увидим в Цементной слободке качественные изменения", — сообщил журналистам Аксенов.

В новую жизнь обитатели Цементной слободки берут с собой только прежнюю мебель — на первое время. Но, по их словам, она зачастую не соответствует новому жилью и потребует замены.

Автоподход — это многополосная магистраль длиной почти девять километров, которая соединит мост и трассу "Таврида". Его строительство началось в феврале 2017 года, дорога пройдет через город, здесь запланировано сооружение многих инженерных сооружений и развязок. Генеральный подрядчик строительства петербургское АО "ВАД", сумма контракта составит 7,1 миллиарда рублей.

Мост через керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.