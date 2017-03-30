Тамбовские власти рассказали о росте зарплат соцработников в регионе за год

ТАМБОВ, 30 мар — РИА Новости. Среднемесячный уровень зарплаты социальных работников в Тамбовской области в 2016 году составил 17138 рублей, что на пять тысяч рублей больше, чем в 2015 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"В прошлом году тамбовские власти, в соответствии с майскими указами, обеспечили беспрецедентный рост среднего уровня заработной платы социальных работников в регионе. По сравнению с 2015 годом эта цифра выросла на 5 тысяч рублей и составила 17138 рублей. Такого значительного роста удалось достичь благодаря общему увеличению на 10% средств, направленных на социальную защиту населения", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, дополнительным источником для выполнения целевого показателя по заработной плате соцработников стали привлеченные внебюджетные средства в размере 238 миллионов рублей.

"Социальная защита — один из приоритетов бюджетной политики региона. Она занимает второе место по объему финансирования после системы образования. В 2016 году в эту сферу было направлено более 7,5 миллиарда рублей. В 2017 году расходы уменьшаться не будут. В ближайшей перспективе средний уровень заработной платы соцработников по-прежнему будет увеличиваться и к 2020 году планируется его повысить до показателя средней заработной платы в реальном секторе экономки региона. Однако всегда стоит помнить, что повышение уровня заработной платы в социальной сфере — не основная цель майских указов. В первую очередь, они направлены на повышение качества и доступности социальных услуг населению", — приводит пресс-служба слова губернатора Тамбовской области Александра Никитина по итогам заседания коллегии управления соцзащиты и социальной политики области.

В пресс-службе добавили, что система социального обслуживания Тамбовской области включает 36 госучреждений и охватывает более 16,5 тысяч жителей региона. Из них социальную помощь в 2016 году получили около трех тысяч граждан на сумму 26 миллионов рублей. В прошлом году был доработан перечень социальных услуг, проведена их стандартизация и тарификация, с гражданами заключены договоры на новых условиях. Приоритет текущего периода — получение гражданами услуг на дому.

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