Рогозин призвал привлекать студентов и молодежь к освоению Арктики

МАЛЫЕ КАРЕЛЫ (Архангельская область), 30 мар — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает возможным привлекать студентов к освоению Арктики так же, как это делалось при строительстве космодрома "Восточный".

Об этом он рассказал участникам Международного молодежного арктического образовательного форума "Арктика. Сделано в России".

"Да", — сказал Рогозин, отвечая на вопрос о том, возможно ли распространить практику использования студенческих отрядов на освоение Арктики.

"У нас, как обычно, заходят сначала военные и создают инфраструктуру: аэропорты, дороги, первые модульные поселки, целые города, а потом приходят гражданские специалисты", — сказал он.

Рогозин добавил, что в плане гражданского освоения Арктики привлечение молодых энтузиастов весьма оправдано.

Говоря о том, какие профессии в целом могут быть востребованы, вице-премьер отметил учителей, воспитателей детских садов, врачей, строителей, механиков, водителей для самой разной техники.

"Я уж не говорю про ученых, про биологов, специалистов в области геологоразведки, подледной разведки, нефтяников, работников самых разных видов транспорта, капитанов ледоколов", — перечислил он, подчеркнув, что понадобится весь спектр изучаемых студентами профессий.

При этом, по мнению Рогозина, молодежь является наиболее способной и подвижной категорией людей, которая может выдвигать принципиально новые и оригинальные идеи, а также привнести с собой страсть ко всему новому и современному.

"Это как раз альтернативный путь освоения Россией Арктики. То есть мы можем осваивать Арктику технологиями и молодыми людьми", — заключил он.

Зампред правительства осмотрел территорию молодежного лагеря, разбитого у деревни Малые Карелы. Ему продемонстрировали условия, в которых живут молодежные активисты, показали командный пункт. Молодые участники в краткой беседе ознакомили Рогозина с основными проектами, над которыми они работают. В частности речь шла о технологиях строительства жилья для арктических зон, об обеспечении жизненно важными ресурсами, а также об энергетических разработках.