В Архангельске глава МЧС проверил готовность сил и средств спасателей

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков проверил готовность сил и средств подразделений МЧС в Архангельске.

В рамках рабочей поездки в Архангельск министр посетил специализированную пожарно-спасательную часть, проверил готовность техники к реагированию и пообщался с пожарными и спасателями, осмотрел технику, которая стоит на вооружении пожарно-спасательной части: специализированные спасательные автомобили, квадроциклы, снегоходы.

"Арктический регион оснащен современными образцами техники, мы уделяем особое внимание экипировке пожарных и спасателей, надежности техники и автономности спасательных технологий", — сказал министр.

Глава МЧС пообщался с кадетами класса "Юный спасатель" школы №28 Архангельска. Она первой в области стала работать по программе МЧС. Кадеты подарили министру вышитую бисером картину, посвященную пожарной охране, а также резную деревянную игрушку — птицу счастья, являющуюся визитной карточкой Архангельской области.

Министр в свою очередь вручил им комплект боевой одежды пожарного, подарил надувную лодку и сказал: "Я глубоко тронут таким вниманием, в Архангельской области очень тепло, потому что здесь живут такие добрые люди".

Пучков также вручил награды сотрудникам, отличившимся при ликвидации различных ЧС, медалями "За отличие в ликвидации последствий ЧС" были награждены семеро пожарных и спасателей.

Специализированная пожарно-спасательная часть им. героя Советского Союза В. М. Петрова в Архангельске была построена в 2009 году и является одной из лучших на северо-западе России. Виктор Петров, отличившийся в боях за Берлин в апреле 1945 года, все послевоенные годы проработал в пожарной охране Архангельска.