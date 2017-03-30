Россияне хотят видеть детей врачами, военнослужащими и юристами

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили представления россиян об идеальной профессии для детей.

Как показал опрос, наиболее привлекательными, как и в последние десять с лишним лет, остаются медицинские профессии. Причем с годами желание видеть детей именно медработниками растет: сегодня более трети (35%) россиян, имеющих детей или внуков, называют предпочтительной профессию врача (12% в 2005 году).

На втором месте в списке лучших, по оценкам родителей, оказалась профессия военнослужащего, за минувшие пять лет она стала считаться более привлекательной – сейчас ее назвали 13% респондентов (6% в 2012 году).

Видеть ребенка юристом хотели бы 11% опрошенных.

Каждый десятый считает предпочтительными сферами занятости для своих детей рабочие профессии и педагогику — их назвали по 10% участников опроса, причем пять лет назад привлекательной профессию учителя считали только 4% респондентов.

По сравнению с 2005 годом более заманчивыми для родителей стали профессии инженера (9% в 2017 году против 4%), спортсмена (7% против 1%), полицейского и строителя, которые сейчас назвали по 5% респондентов, тогда как в 2005 году их не называли вообще.

При этом финансовая сфера деятельности уже не считается столь актуальной: если в 2009 году профессию финансиста или бухгалтера выбрали бы для ребенка 17% родителей, то сегодня – только 9%, отмечают социологи. В 2005 году бизнесменами хотели видеть своих детей 7%, а в 2017 году эту профессию назвали только 2% респондентов.

Как показал опрос, доля тех, кто готов согласиться с любым решением ребенка при выборе профессии, снизилась с 13% в 2005 году до 4% в 2017 году.

Директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова отметила, что за последние годы произошла существенная трансформация в восприятии разных областей занятости. По ее словам, благодаря мерам, направленным на повышение уровня материального обеспечения и социального статуса медиков, педагогов, военнослужащих, привлекательность работы в этих сферах существенно возросла.

"В целом результаты опроса свидетельствуют о значимой позитивной динамике – все реже близкие родственники готовы рекомендовать своим детям выбирать специальности исключительно по принципу потенциальной доходности, отдавая предпочтения самым гуманным и социально значимым сферам. Структура ожиданий россиян относительно профессионального будущего детей сегодня в большей степени, чем десятилетие назад, соответствует актуальным запросам рынка труда, что обеспечивает потенциал для гармоничного развития общества", — считает Михайлова.

Компания "Медиалогия", чтобы выяснить, информация о каких профессиях встречается в них чаще всего, проанализировала публикации российских СМИ за период с января по декабрь 2016 года по собственной базе, включающей около 39,7 тысячи источников. В пятерку самых часто упоминаемых вошли политик (более 3,1 миллиона сообщений), спортсмен или спортивный тренер (2,6 млн), рабочие профессии (почти 2,5 млн), журналист и полицейский (по два с лишним миллиона упоминаний).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21-23 марта 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.