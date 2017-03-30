Глава Тувы контролирует ситуацию с матерью "путешественницы по тайге"

КРАСНОЯРСК, 30 мар — РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол встал на защиту матери маленькой девочки, которая в феврале ради больной бабушки прошла одна по тайге несколько километров, и взял ситуацию под личный контроль, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Долаана Салчак.

По ее словам, Кара-оол встретился с уполномоченным по правам ребенка в республике Ольгой Россовой. Омбудсмен доложила Шолбану Кара-оолу о положении матери девочки Эляноры Салчак. История о пятилетней Саглане, случившаяся в труднодоступном Тере-Хольском районе привела к неожиданным для родных девочки последствиям. Против матери возбудили уголовное дело "по факту оставления престарелых граждан и несовершеннолетнего ребенка". СУ СК Тувы проводит оперативные мероприятия, по результатам которых мать Сагланы могут через суд лишить родительских прав.

По данным властей, в настоящее время мама девочки находится в Кызыле, в ближайшее время к ней приедет старший сын, четвероклассник, для прохождения медицинского осмотра по состоянию здоровья. Девочку временно поместили в социальный центр помощи семье и детям Тере-Хольского района на условиях круглосуточного пребывания.

"Шолбан Кара-оол поручил Ольге Россовой держать ситуацию под постоянным контролем, в случае необходимости оказать матери и детям необходимую помощь совместно с Агентством по делам семьи и детей Тувы", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в своем блоге глава республики рассказал о том, что сложившуюся ситуацию он обсудил вместе "с Сергеем Шойгу, который также недоумевал поднятой шумихой".

"За что маму девочки пытаются лишить родительских прав. За то, что родилась и живет в тайге, на самом краю России, где по-другому растить детей никак? Наши земляки сохраняют эти края обжитыми для страны. Вспомнили систему советских интернатов. В них почти принудительно забирали детей чабанов и оленеводов, жителей вот таких "медвежьих" углов, как Кунгуртуг. И кто потом из них вырастал? Хозяйства толком не знали, трудиться, как родители, не научились", — написал Кара-оол.

Он отметил, что закон необходимо соблюдать, но "надо же помнить, что он создавался для простых людей, чтоб им жилось лучше. А не для того, чтобы кто-то на нем звездочки зарабатывал. Заверил Сергея Кужугетовича, что беспредела не будет. Напрямую вмешиваться в следствие мы не вправе, да и нет пока для этого веских оснований. Но ситуация на контроле и у меня лично, и у нашего уполномоченного по правам детей".

Ранее на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой появилось сообщение, что вопрос о возвращении ребенка в родную семью решен, органы опеки и попечительства не видят причин для его изъятия.

Ранее СК сообщил о том, что следователи в Туве завели уголовное дело в отношении местной жительницы после того, как ее дочь восемь километров шла по тайге за помощью больной бабушке. В ведомстве отметили, что ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства СК.

По версии следствия, подозреваемая оставила четырехлетнюю дочь у своих родителей, которые проживали в труднодоступном месте Салдам-Белдир Тере-Хольского района Тувы. При этом следователи обращают внимание на то, что женщина знала, что ее родители "лишены возможности принять меры к обеспечению безопасности ребенка". Восьмого февраля бабушке стало плохо, ребенок пошел за помощью до ближайшего населенного пункта, преодолев восемь километров по тайге. Девочка была осмотрена медиками, которые отметили общее переохлаждение организма. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.