Кадыров заявил, что Васильева поможет развить Чеченский госуниверситет

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что министр образования и науки России Ольга Васильева окажет поддержку в решении проблем с общежитиями и учебными корпусами Чеченского государственного университета.

Кадыров отметил, что также на встрече "комплексно поговорили в целом о задачах развития учебной базы высшего, среднего профессионального и общего среднего образования".