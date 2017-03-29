Кадыров заявил, что Васильева поможет развить Чеченский госуниверситет

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что министр образования и науки России Ольга Васильева окажет поддержку в решении проблем с общежитиями и учебными корпусами Чеченского государственного университета.
Дорогие друзья! С министром образования России Ольгой Васильевой мы обсудили очень злободневные для Чеченской Республики вопросы. Это проблемы трёхсменных занятий в школах, необходимость строительства новых учебных заведений. Комплексно поговорили в целом о задачах развития учебной базы высшего, среднего профессионального и общего среднего образования. Также затронули тему новых учебных корпусов и общежитий для Чеченского госуниверситета. Ольга Юрьевна хорошо знает все наши проблемы. Она заверила, что окажет содействие в решении этих задач. #Кадыров #Россия #Чечня #Образование #Васильева
Кадыров отметил, что также на встрече "комплексно поговорили в целом о задачах развития учебной базы высшего, среднего профессионального и общего среднего образования".