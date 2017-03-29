Путин высек из ледника осколки для научных исследований

ОСТРОВ ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРЫ (Земля Франца-Иосифа, Архангельская область), 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на острове Земля Александры собственноручно высек из ледника несколько осколков для научных исследований.

Это произошло во время посещения главой государства расположенной на острове ледяной пещеры. Путина сопровождали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Подходя к пещере, Путин и Медведев остановились у большой ледяной глыбы, высотой с трехэтажный дом. Сопровождавшие их ученые рассказали об истории ее формирования, а также о том, как они используют ледник в научных целях.

Выслушав этот рассказ, президент попросил ледоруб и несколькими ударами высек пару осколков величиной с кулак и передал их ученым. Они обратили внимание Путина и Медведева на небольшие пузырьки воздуха внутри этих осколков. С помощью них ученые анализируют состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад. По их словам, это позволяет, например, констатировать повышение уровня углекислого газа в современной атмосфере, что ведет к парниковому эффекту.

После этого Путин, Медведев и Шойгу прогулялись по пещере, осмотрев ее.

Ледяная пещера, в которой побывал глава государства, — это провал в леднике, позволяющий изучать вечную мерзлоту в естественных условиях. Пещеру обнаружили несколько лет назад. Она образовалась в результате таяния ледника. Из-за того, что этот процесс продолжается, ее конфигурация постоянно меняется.

В пещере ведутся исследования нижних слоев криолитозоны, или вечной мерзлоты. Главная цель этих изысканий — определить температурные условия, при которых она формировалась тысячи лет назад. Исследования здесь ведутся без бурения и разрушения ледника, что позволяет сохранять объект в естественных условиях.

Далее первые лица государства отправились на базу национального парка "Русская Арктика", где проживают специалисты, изучающие арктическую территорию.

Здесь Путин и Медведев приняли участие в пуске метеорологического аэрозонда, который работает на базе системы ГЛОНАСС.

Как рассказали учёные, эта отечественная разработка отличается высокой надёжностью, такие аэрозонды используются на космодроме "Восточный" и при строительстве моста через Керченский пролив.

После чего Путин и Медведев посетили лабораторию базы и понаблюдали за работой учёных.