Путин высек из ледника осколки для научных исследований

ОСТРОВ ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРЫ (Земля Франца-Иосифа, Архангельская область), 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на острове Земля Александры собственноручно высек из ледника несколько осколков для научных исследований.
Подходя к пещере, Путин и Медведев остановились у большой ледяной глыбы, высотой с трехэтажный дом. Сопровождавшие их ученые рассказали об истории ее формирования, а также о том, как они используют ледник в научных целях.
Выслушав этот рассказ, президент попросил ледоруб и несколькими ударами высек пару осколков величиной с кулак и передал их ученым. Они обратили внимание Путина и Медведева на небольшие пузырьки воздуха внутри этих осколков. С помощью них ученые анализируют состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад. По их словам, это позволяет, например, констатировать повышение уровня углекислого газа в современной атмосфере, что ведет к парниковому эффекту.
После этого Путин, Медведев и Шойгу прогулялись по пещере, осмотрев ее.
Ледяная пещера, в которой побывал глава государства, — это провал в леднике, позволяющий изучать вечную мерзлоту в естественных условиях. Пещеру обнаружили несколько лет назад. Она образовалась в результате таяния ледника. Из-за того, что этот процесс продолжается, ее конфигурация постоянно меняется.
Далее первые лица государства отправились на базу национального парка "Русская Арктика", где проживают специалисты, изучающие арктическую территорию.
Здесь Путин и Медведев приняли участие в пуске метеорологического аэрозонда, который работает на базе системы ГЛОНАСС.
Как рассказали учёные, эта отечественная разработка отличается высокой надёжностью, такие аэрозонды используются на космодроме "Восточный" и при строительстве моста через Керченский пролив.
После чего Путин и Медведев посетили лабораторию базы и понаблюдали за работой учёных.