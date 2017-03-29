СПЧ проведет расследование событий на несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Комиссия по гражданским свободам и гражданской активности в президентском Совете по правам человека (СПЧ) приняла решение провести собственное расследование событий вокруг несанкционированной акции в Москве 26 марта, направить запросы в прокуратуру, МВД и мэрию Москвы, по итогам планируется подготовить доклад президенту с предложениями правозащитников, сообщил РИА Новости глава комиссии СПЧ Николай Сванидзе.

Ситуацию вокруг несанкционированной акции, прошедшей в Москве в минувшее воскресенье, обсудили в среду на заседании профильной комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности.

"Решения были приняты такие: провести расследование силами расширенного состава комиссии, которую я возглавляю, сегодня присутствовала уполномоченный по правам человека Москвы, привлекать также экспертов, членов ОНК, вступать в диалог и направлять запросы в государственные структуры, в частности, в прокуратуру, МВД, мэрию Москвы", — сказал Сванидзе.

Также правозащитники хотят предложить министерству внутренних дел провести совместное заседание общественного совета при МВД и комиссии СПЧ. Также члены совета планируют запросить у столичных властей документы, связанные с процессом согласования акции.

"Один из запросов совершенно очевиден — запрос в мэрию Москвы о документации, переписке, связанной с несогласованием этого шествия 26 марта, чтобы посмотреть, что было написано организаторами, как был написан запрос, как и когда был написан ответ. Иначе говоря, важно убедиться в обоснованности отказа или в необоснованности, соответственно", — добавил Сванидзе.

"Одна из конечных целей, но не единственная – это доклад президенту, разумеется, с предложениями на будущее", — заявил руководитель комиссии СПЧ.

Он уточнил, что комиссия сама может направлять соответствующие запросы, но, если понадобиться, запросы будут направлены за подписью председателя СПЧ Михаила Федотова.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. По официальным данным, на несанкционированной акции в воскресенье были задержаны более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил тяжелую травму головы, уголовное дело по этому факту расследует центральный аппарат СК РФ.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе несанкционированного митинга органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности.

В среду полиция передала в судебную инстанцию 157 протоколов об административном правонарушении на участников несанкционированного митинга в Москве 26 марта.