Девочку из Тувы, прошедшую 8 км по тайге ради бабушки, оставят в семье

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вопрос о возвращении четырехлетней девочки из Тувы, которая прошла восемь километров по тайге за помощью больной бабушке, в родную семью решен, органы опеки и попечительства не видят причин для изъятия ребенка, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"В настоящее время, ребенок временно находится в СРЦ (социально-реабилитационном центре — ред.). По словам председателя КДН и ЗП (Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав — ред.) Багай-оол Л.Ч. вопрос об ограничении родительских прав Э. Салчак не ставится. Органы опеки и попечительства не усматривают оснований для принудительного разлучения ребенка с матерью. На данный момент семья планирует приобрести новое жилье и перебраться на постоянное место жительства в районный центр село Кунгуртуг", — сообщается на сайте омбудсмена.

Пресс-служба детского уполномоченного также отметила, что на днях прошла встреча Кузнецовой и детского омбудсмена Тувы Ольги Россовой. "Анна Кузнецова и Ольга Россова на рабочей встрече обсудили дальнейшую судьбу Сагланы Салчак", — говорится в сообщении.

Ранее СК РФ сообщил о том, что следователи в Туве завели уголовное дело в отношении местной жительницы после того, как ее четырехлетняя дочь восемь километров шла по тайге за помощью больной бабушке. В ведомстве отметили, что ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

По версии следствия, подозреваемая оставила четырехлетнюю дочь у своих родителей, которые проживали в труднодоступном месте Салдам-Белдир Тере-Хольского района Тувы. При этом следователи обращают внимание на то, что женщина знала, что ее родители "лишены возможности принять меры к обеспечению безопасности ребенка". Восьмого февраля бабушке стало плохо, ребенок пошел за помощью до ближайшего населенного пункта, преодолев восемь километров по тайге. Девочка была осмотрена медиками, которые отметили общее переохлаждение организма. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.