Васильева призвала эффективнее привлекать выпускников к работе в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева призвала регионы эффективнее работать над закреплением молодых специалистов в арктическом регионе, так как значительная часть выпускников уезжает после окончания учебы в Москву и Санкт-Петербург, об этом она сказала на заседании Госкомиссии по развитию Арктики в рамках форума "Арктика — территория диалога".

"Региональные власти, работодатели должны более эффективно использовать потенциал образовательных организаций в регионе, развивать систему привлечения и закрепления молодых специалистов на производствах и в социальной сфере, повышать привлекательность условий труда и жизни, реализуя меры государственной поддержки", — сказала Васильева.

Она пояснила, что на сегодняшний день 25% выпускников уехало в 2015 году из Архангельской области и работают в других субъектах Российской Федерации. И только 4% выпускников уехало в регионы, территории которых входят в арктическую зону. Кроме того, из Мурманской области уехал 21% выпускников и меньше 1% уехало в регионы Арктики.

"Для сравнения приведу статистику по нашим столицам. 12% выпускников архангельских вузов и 16% выпускников мурманских вузов в 2015 году уехали работать в Санкт-Петербург и Москву", — сказала министр.

Васильева также отметила, что кадровое обеспечение ряда арктических регионов напрямую зависит от миграции выпускников. "Прежде всего, это Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа. Однако следует признать, что на сегодняшний день миграционный поток выпускников арктических вузов между регионами самой Арктики не значительный", — сказала она.