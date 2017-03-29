Губернатор Поморья рассказал о квотах для студентов из арктической зоны

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Северные вузы проигрывают конкуренцию за сильные кадры, одним из выходов может стать квотирование рабочих мест для абитуриентов, проживающих на арктических территориях, а также освоение ими дополнительных специальностей, заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на заседании госкомиссии по развитию Арктики, проходящей в рамках форума "Арктика — территория диалога".

Как отметил Орлов, доля трудоустройства выпускников ВУЗов, расположенных в арктической зоне, довольно высока — 71%. "Надо признать, что мы проигрываем в конкуренции за сильные кадры. Одним из предложений может стать специальное квотирование мест для абитуриентов, проживающих на арктических территориях, для обучения в университете по арктическим специальностям", — сказал Орлов.

Он также добавил, что арктические территории при всем их разнообразии имеют низкую плотность населения, и обеспечить населенные пункты, вахтовые поселки всем необходимым набором специалистов — от сварщика до врача — представляется затратным и малодостижимым.

"Одним из выходов может стать освоение студентами в процессе обучения и практики дополнительных квалификаций компетенций, которые позволят получить более универсального работника для отдаленных мест арктической зоны", — считает Орлов.

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