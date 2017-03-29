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Общество

Москва вспоминает жертв терактов на "Парке культуры" и "Лубянке"

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12:5829.03.2017
(обновлено: 19:14 29.03.2017)
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Цветы и свечи на станции Парк культуры Сокольнической линии Московского метро в память о жертвах теракта 29 марта 2010 года
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Столица вспоминает жертв терактов в московском метро, произошедших семь лет назад на станциях "Парк культуры" и "Лубянка", люди несут к установленным на платформах мемориалам цветы и свечи, передаёт корреспондент РИА Новости в среду.

У станции метро Парк культуры - Радиальная, где прогремел взрыв.
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" 29 марта 2010 г

Два мощных взрыва произошло 29 марта 2010 года с интервалом менее часа на Сокольнической линии метро. В результате обоих взрывов погибли на месте 36 человек, из них 24 человека на станции метро "Лубянка" и 12 — на "Парке культуры". В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека. В больницы были доставлены 88 раненых.

В центре платформы метро "Парк культуры" стоит стол, на котором лежат гвоздики, хризантемы, розы, зажжены свечи. Люди приносят цветы к временному мемориалу и останавливаются перед ним, чтобы почтить память жертв трагедии.

© Фото: НАК
Террористка-смертница, причастная к терактам в московском метро в 2010 году

Очевидцы трагедии

Среди пришедших сегодня на место трагедии были и те, кто ехал семь лет назад в том поезде.

"Об этом должны помнить все, что такое бывает и было у нас. Я принесла цветы тем, кто погиб, и тому человеку, кто упал, накрыв моего сына, и спас его", — рассказала РИА Новости женщина, принесшая к мемориалу красные розы.

"Я сама ехала в этом поезде. Был взрыв, и помню — вот эта темень, и как люди падали, мы даже не поняли, что это такое. Главное, что не было ни грамма паники, вот этого не было. Никто не пикнул — все подчинились как бы воле толпы, все тихо-молча, потом все пошли друг другу помогать, вот, это было", — поделилась она.

Чуть позже к месту памяти подошли два иностранца, мужчина с девушкой возложили на стол букет белых цветов. "Семь лет назад, здесь были террористы и там "пум" (взрыв – ред.) и там был мой друг, он рядом был с вагоном, где была бомба. Поэтому он меня попросил поставить здесь цветы – запоминайте этот день. Я здесь в Москве уже 15 лет, здесь как второй дом, проблема терроризма – это мировая проблема, поэтому, я тоже (пришел) здесь поставить свои цветы", — поделился мужчина с РИА Новости.

В 07.57 мск на станции метро "Лубянка" произошел взрыв во втором вагоне электропоезда, следовавшего по маршруту станция "Улица Подбельского" — станция "Юго-Западная". В 08.36 мск на станции метро "Парк культуры" произошел второй взрыв в третьем вагоне электропоезда, следовавшего по маршруту станция "Юго-Западная" — станция "Улица Подбельского". Часть пострадавших доставили в больницы вертолетами МЧС России. Сотрудники Московского метрополитена совместно с подразделениями МЧС эвакуировали со станций метро более 3500 человек.

Установленные организаторы и исполнители этих терактов были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Andrey Zinovev
Я в этот момент ехал по красной линии метро в сторону Юго-западной. Когда сделал пересадку на Охотном ряду, там уже был дым. Поезд метр стоял, двери были открыты. Кто-то пошутил:"Горим,или загораем?" Постояли немного, потом объявили посадку и мы поехали. Поезд шёл с остановками. Парк Культуры проехали в 8-35, там было ещё тихо. Потом, когда уже пришёл на работу, мне сказали, что 8-40 на Парке культуры был взрыв. Выходит, я ехал прямо на взрыв, но успел проскочить.
16:08
29.03.2017
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