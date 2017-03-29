Sputnik подписал соглашение с ведущим информагентством Словакии TASR

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik подписало первое соглашение о сотрудничестве с крупнейшим информационным агентством Словакии TASR. По условиям соглашения стороны планируют обмениваться информационными материалами на английском языке и развивать совместные проекты, направленные на укрепление взаимоотношений между Россией и Словакией.

"Мы рады началу сотрудничества с таким крупным игроком как TASR. Это поможет увеличить информационный обмен между нашими странами. Поможет нам лучше понимать друг друга. Общаться напрямую, а не через посредников", — отметил Первый заместитель главного редактора Sputnik Сергей Кочетков.

"Информационное агентство Словацкой Республики работает со множеством СМИ по всему миру, как с крупными, так и с небольшими. Суть партнерства в основном состоит в обмене контентом на английском языке. Это предоставит TASR возможность расширить количество новостных ресурсов, с которыми работает агентство", — сказал Главный редактор TASR Мариан Колар.

По всему миру Sputnik сотрудничает с более чем сотней крупнейших СМИ, среди которых информационные агентства Xinhua (Китай), Yonhap (Южная Корея), Antara (Индонезия), Aska News (Италия), IANS (Индия), Notimex (Мексика), MENA (Египет).

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

TASR — ведущее информационное агентство Словакии. Ежегодно публикует более 250 тысяч сообщений на словацком и английском языках о событиях внутригосударственного, европейского и мирового масштаба, а также производит фото, видео и аудио-контент. Является членом Европейского альянса информационных агентств (EANA).