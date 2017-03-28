МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве во вторник вечером

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Порывистый ветер и мокрый снег ожидаются в Москве с 21.00 вторника до 10.00 среды, предупреждает пресс-служба столичного главка МЧС России.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" с 19.00 часов 28 марта в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. В период с 21.00 часа 28 марта до 10.00 часов 29 марта 2017 года в Москве сохранится северо-западный ветер местами порывами до 14-19 метров в секунду, гололедица (местами сильная), мокрый снег, снег", — говорится в сообщении.