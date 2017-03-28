В Госдуме хотят запретить платные парковки у больниц

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли поправку, согласно которой запрещаются платные парковки у социальных объектов, в частности у больниц; государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента предложение поддержало, сообщил РИА Новости первый зампред комитета ГД по транспорту и строительству Алексей Русских.

Профильный комитет в настоящее время готовит законопроект "Об организации дорожного движения" к рассмотрению во втором чтении. По нему региональные власти могут получить возможность вводить временные ограничения путем введения платы или запрет на въезд на части территорий населенных пунктов.

"Мы внесли поправку, что они (парковки) не могут быть платными у социальных объектов, таких как больница. Это еще будет обсуждаться, но мы предложения внесли, и ГПУ администрации президента также их поддерживает", — сказал Русских.

Также уже внесена поправка, согласно которой платный проезд по улице возможен, если есть альтернатива бесплатного проезда. "Тоже мы эту норму вводим. Активно работа ведется. Будем обсуждать на следующей неделе", — сказал Русских.