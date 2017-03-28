В Пензе депутаты отменили запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков

САРАТОВ, 28 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты законодательного собрания Пензенской области на заседании во вторник приняли в первом и во втором, окончательном, чтениях законопроект об отмене введенного в 2015 году запрета на продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков.

Закон о запрете розничной продажи в регионе слабоалкогольных энергетиков и ограничении продажи безалкогольных тонизирующих напитков был принят в феврале 2015 года.

"Целью представленного проекта закона является приведение закона Пензенской области "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Пензенской области" в соответствие со сложившейся судебной практикой", — сказала на заседании начальник управления рынка продовольствия и лицензирования областного минсельхоза Нина Богач.

Она пояснила, что введенный запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков не отвечает федеральному законодательству, поскольку, как следует из определения Верховного суда РФ от 24 августа 2016 года, на уровне региона допускается введение полного запрета розничной продажи алкогольной продукции исключительно по времени, условиям и местам ее реализации, но не по видам алкогольной продукции.

Между тем Мосгордума в феврале текущего года внесла в Госдуму законопроект о праве региональных властей устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, в том числе запрет продажи отдельных ее видов. Авторы законопроекта отмечали, что по вопросу регулирования субъектами РФ отдельных видов алкогольной̆ продукции имеется неоднозначная судебная практика, в связи с чем предлагается уточнить нормы федерального законодательства в части полномочий региональных властей в этой сфере.