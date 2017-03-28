Последние дни марта в Москве и области могут оказаться самыми холодными

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Похолодание ожидается в столичном регионе в последние дни месяца. Согласно прогнозу, 31 марта температура воздуха понизится до —10 градусов, сообщили в понедельник в метеобюро Москвы и области.

"Наиболее холодный будет день 31 марта, а ночь 31 числа может быть самой холодной нынешнего месяца. При небольшой облачности в утренние часы в этот день температура понизится: в Москве будет порядка —6… — 8 градусов, по области до —10 градусов", — рассказала собеседница агентства.

По её словам, небольшой снег будет идти в столичном регионе и ночью 1 апреля при температуре —3…- 8 градусов, днем того же дня возможны дождь и постепенное повышение температуры от —1 до —6 градусов.

Начавшиеся в столице в ночь на понедельник снег, мокрый снег, гололедица и порывистый ветер сохранятся в столичном регионе до второй половины вторника. Как сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос", прошедшие сутки принесли в столицу чуть больше четверти от месячной нормы осадков в виде снега. В столичном главке МЧС жителей предупреждают о затруднении движения транспорта в условиях непогоды, образовании пробок, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, случаев травматизма и повреждения линий электропередачи.

Из-за непогоды все городские службы, коммунальные службы и энергетики были переведены на усиленный режим работы.

Так, общественный городской транспорт в Москве подготовлен к работе в непростых погодных условиях: по городу курсируют свыше 6,5 тысячи единиц городского транспорта, сотрудники предприятия расчищают трамвайные пути специальной техникой, сообщили ранее в "Мосгортранс".

В режим повышенной готовности переведены энергетики МОЭСК, в компании организовано дежурство персонала с аварийной готовностью в один час, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей.

Департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов пересесть с личного транспорта на общественный, в особенности тем, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю. В случае же пользования личным автомобилем, водителей призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Опрошенные РИА Новости автоэксперты считают, что москвичам пока рано менять зимнюю резину на летнюю, а задумываться об этом стоит не раньше середины апреля или середины мая, когда воздух прогреется до нужной температуры.